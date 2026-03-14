Портников: Может вспыхнуть еще более мощная война, чем на Ближнем Востоке 22 14.03.2026, 10:40

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Виталий Портников

Эксперт назвал вероятный театр военных действий.

Войны в Украине и в Иране могут привести к глобальному мировому кризису уже до конца текущего года, считает Виталий Портников. По мнению политического аналитика, на фоне двух вооруженных конфликтов может вспыхнуть третий в Азии. Власти Китая могут решить, что, пока Трамп занят Ираном, самое время попытаться показать, кто главный в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Свой взгляд на происходящее публицист озвучил в одном из своих аналитических видео на канале YouTube.

Журналист высказал мнение о том, какие новые потрясения всколыхнут мир в ближайшее время: «Скорее всего, будет еще третья война. Будет просто много войн. Такой будет история этого века. Я думаю, что вполне возможно присоединение третьей войны к этим двум, если не удастся быстро закончить Иранскую войну. Я надеюсь, что получится, но пока не вижу предпосылок к этому. Может быть третья война, понимаете? В Азии».

«Война может начаться тогда, когда Китай решит, что Соединенные Штаты настолько включены в Иранскую войну всеми своими ресурсами, что они ничего не смогут сделать китайцам в Азии. Вот в чем опасность, и все это в какой-то момент может привести к глобальному мировому кризису. Я с этим полностью согласен», - подытожил Портников.

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