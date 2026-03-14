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Что не так в истории с упавшим в Гомельской области дроном

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  • Кирилл Иванов, «Салідарнасць»
  • 14.03.2026, 18:30
  • 13,128
Что не так в истории с упавшим в Гомельской области дроном

Власти продолжают «не смотреть наверх».

«Позавчера, по-моему, или вчера там беспилотник упал — ранили нашу женщину», — с фирменной небрежностью к деталям сообщил накануне об инциденте на Гомельщине Лукашенко.

По словам правителя, в этом регионе такое случается часто:

— И российские, и украинские падают там в Гомельской области. Вон, Крупко спросите, губернатор вам расскажет. Я начинаю разбираться, почему упал. Украинцы по нам удар не наносили.

Выснилось, что речь шла об агрогородке Ленино Добрушского района. Хозяйка дома, на который и упал беспилотник, находится на обследовании в больнице.

И вот что характерно: на сайте районной газеты «Добрушскі край» об этом ЧП нет ни слова. Последняя новость о беспилотниках на сайте издания публиковалась в феврале этого года.

Это перепечатка агентства БелТА о демонстрации премьер-министру Турчину образцов вооружения по противодействию беспилотникам.

Издание также печатало информацию для населения, но было это в ноябре прошлого года, а темой статьи была ответственность граждан за использование дронов.

Есть у добрушской районки колонка главного редактора. Но Сергея Чайдака беспокоят явно не дроны, падающие на дома его земляков. Зеленский против Орбана, литовские автоперевозчики и польская военщина — стандартный набор штатного пропагандиста.

Впрочем, в данном случае с главреда «Добрушскага края» спрос небольшой. Достаточно вспомнить историю, случившуюся в феврале 2025-го в Хойниках, где упал российский дрон.

Тогда газета «Хойніцкія навіны» также не писала о проишествии. А когда в редакцию позвонили из «Зеркала» под видом обеспокоенных жителей райцентра, там пояснили, что ничего не могут написать без указания сверху.

В молчании добрушской газеты также просматривается то самое отсутствие инструкций из чиновничьих кабинетов. По сути, власти продолжают «не смотреть наверх», повторяя поведение киношных коллег из комедийного фильма-катастрофы с участием Леанардо Ди Каприо.

Беда в том, что до сих пор мы имеем дело со случайными залетами, сбоем оборудования, но не с целенаправленными атаками.

И вина за все более вероятную катастрофу целиком и полностью лежит на тех, кто не считает нужным готовить людей к опасности.

Кирилл Иванов, «Салідарнасць»

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