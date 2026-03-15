Иран начал атаковать офисы американских банков в Дубае 15.03.2026, 9:24

5,932

Появилось видео удара по Citibank.

Иранские беспилотники атаковали отделения американского банка Citibank в Дубае и столице Бахрейна Манаме, сообщает иранское агентство Tasnim. Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил нанесение ударов, отметив, что они стали ответом на недавние атаки против двух иранских банков. Представитель КСИР Али Мохаммад Наини предупредил, что если агрессия повторится, «все отделения американских банков в регионе станут нашей законной целью».

Также ранее, 11 марта, в иракском порту Хор-эль-Зубайр два морских беспилотника протаранили американский танкер Safesea Vishnu. Судно в момент атаки осуществляло перевалку 53 тысяч тонн нефти. В результате мощного взрыва загорелся левый борт, 28 членов экипажа прыгнули в воду, один человек погиб. Компания-оператор Safesea Group из Нью-Джерси (США) заявила, что нападение было «преднамеренным и спланированным».

Всего с начала военной операции США и Израиля против Ирана атакам подверглись не менее 16 танкеров и других судов в Персидском заливе, пишет Reuters. Еще сотни судов бросили якорь, опасаясь ударов в Ормузском проливе или вблизи него. Через пролив проходит около пятой части мировых поставок нефти, отмечает агентство.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com