Трамп: Остатки военной промышленности Ирана будут ликвидированы в течение двух дней

Трамп: Остатки военной промышленности Ирана будут ликвидированы в течение двух дней9
- 15.03.2026, 12:17
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Президент США отказался заключать соглашение о прекращении огня с режимом в Тегеране.
США и Израиль продолжают массированные авиаудары по критическим объектам Ирана. Несмотря на сообщения о тяжелом положении Тегерана, Белый дом пока не видит возможности для дипломатического урегулирования конфликта на текущих условиях. Об этом президент США Дональд Трамп сказал в интервью NBC News.
Он четко дал понять, что не спешит подписывать мирные документы. По словам американского лидера, Тегеран уже «хочет заключить соглашение», однако Вашингтон придерживается другой позиции.
«А я не хочу этого делать, потому что условия пока недостаточно хорошие», – подчеркнул Трамп в беседе с журналистами.
Как отмечает издание, президент отказался конкретизировать требования США, заявив: «Я не хочу вам этого говорить». В то же время он подтвердил, что фундаментальной частью любых будущих договоренностей должен стать полный и абсолютный отказ Ирана от ядерных амбиций. Трамп настаивает, что любые окончательные условия должны быть «крайне надежными» и «очень четкими».
Что касается хода боевых действий, лидер заявил, что иранская армия фактически лишена средств защиты и нападения.
«Мы уничтожили большую часть их ракет. Мы уничтожили большую часть их беспилотников. Мы практически полностью остановили их производство ракет и беспилотников», – цитируют слова президента
Он также добавил, что остатки производственных мощностей будут ликвидированы в течение следующих двух дней.