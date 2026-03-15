До Ла-Манша всего-ничего Алексей Копытько

15.03.2026, 17:06

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Но есть нюанс.

Что же мы только о проблемах России да о проблемах? Давайте о достижениях.

На фото – наиболее западный из современных российских танков на территории страны НАТО, который пробрался в Нидерланды и закрепился в 150 км от побережья.

До Ла-Манша всего-ничего. Один рывочек, чтобы закрыть гештальт! Но есть нюанс.

Сегодня в небольшом нидерландском городе Грунло (почти на границе с Германией) в Национальном музее Восьмидесятилетней войны (1566 – 1648 гг., по сути – это война Нидерландов за независимость, более известная у нас как Нидерландская буржуазная революция) открылась выставка «Близко к войне».

Посвящена очевидно чему – украинской битве против российской агрессии.

Наиболее яркий экспонат (наряду с другими) представлен Национальным военно-историческим музеем Украины (Минобороны).

Это тот самый подбитый российский танк из Бучи, который в феврале 2023 года ворвался в Берлин и (усилиями коллег из Berlin Story Bunker) закрепился прямо напротив посольства России в ФРГ.

Поскольку НВИМУ упорен и непоседлив, как и его европейские друзья (например, Enno Lenze), данный танк периодически маневрирует по кромке германско-голландской границы.

Основная мысль выставки в Грунло (с её куратором Герардом Боинком НВИМУ давно и плотно сотрудничает) – показать жителям пряничного городка, что война на самом деле не где-то далеко. Она уже вторглась и поломала судьбы людям, которые ходят рядом с вами по улицам.

Она уже изменила мировой порядок, само представление о боевых действиях и многое из того, что считалось незыблемым. И вам теперь с этим жить.

Естественно, в экспозиции различные дроны. Можно приобщиться к современным тенденциям.

Железная громадина перед суперисторической церковью (которая помнит 6 осад города и в которой год назад открыли современный музей) в паутине аккуратненьких узеньких улочек создаёт правильный контраст, который мы отметили ещё летом 2022 г. в Варшаве и Праге: люди невольно начинают прикидывать, а что будет, если в их город по-настоящему ворвутся российские орки на гремящем железе.

Они начинают лучше представлять, какую орду сдержала Украина…

В 2023 г. удалось запустить в Европу 4 российских танка на длительной основе. К сожалению, нарастить эту работу, как планировалось, не вышло.

В какой-то мере не поздно и сейчас, но чуть с другим наполнением.

Алексей Копытько, «Фейсбук»

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