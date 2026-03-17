Глава контртеррористического центра США Джо Кент подал в отставку
- 17.03.2026, 19:09
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В знак протеста против войны с Ираном.
Глава Национального контртеррористического центра США Джо Кент подал в отставку, заявив, что причиной такого решения стала война против Ирана, пишет ВВС.
45-летний Кент, который координировал в администрации Дональда Трампа борьбу с терроризмом, призвал Белый дом «поменять курс».
Джо Кент был членом команды Трампа, его кандидатуру на пост главы Национального антитеррорристического центра Сенат США утвердил в прошлом июле.
«Иран не представлял непосредственной угрозы для нашей страны, и совершенно ясно, что мы начали эту войну под давлением со стороны Израиля и его мощного лобби в Америке», — заявил Кент, обращаясь через соцсети к президенту.
«До июня 2025 года вы понимали, что войны на Ближнем Востоке — это ловушка, в которой Америка теряла драгоценные жизни наших патриотов и жертвовала богатством и процветанием страны, — продолжил Кент. — Как ветеран, 11 раз участвовавший в боевых действиях, и муж кавалера Золотой Звезды, потерявший любимую жену Шеннон в войне, устроенной Израилем, я не могу поддержать отправку нового поколения на смерть в войне, которая не несет никакой пользы народу Америки».
Кент — ветеран ЦРУ сил специального назначения. Его супруга Шеннон Кент, служившая в военно-морских силах криптологом, в 2019 году погибла в Сирии в результате нападения смертника.
Кент также утверждает, что «высокопоставленные израильские чиновники» и влиятельный американские журналисты распространяли «дезинформацию», которая подорвала политику администрации Трампа «Америка превыше всего».