Глава контртеррористического центра США Джо Кент подал в отставку 17.03.2026, 19:09

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Джо Кент

Фото: Getty Images

В знак протеста против войны с Ираном.

Глава Национального контртеррористического центра США Джо Кент подал в отставку, заявив, что причиной такого решения стала война против Ирана, пишет ВВС.

45-летний Кент, который координировал в администрации Дональда Трампа борьбу с терроризмом, призвал Белый дом «поменять курс».

Джо Кент был членом команды Трампа, его кандидатуру на пост главы Национального антитеррорристического центра Сенат США утвердил в прошлом июле.

«Иран не представлял непосредственной угрозы для нашей страны, и совершенно ясно, что мы начали эту войну под давлением со стороны Израиля и его мощного лобби в Америке», — заявил Кент, обращаясь через соцсети к президенту.

«До июня 2025 года вы понимали, что войны на Ближнем Востоке — это ловушка, в которой Америка теряла драгоценные жизни наших патриотов и жертвовала богатством и процветанием страны, — продолжил Кент. — Как ветеран, 11 раз участвовавший в боевых действиях, и муж кавалера Золотой Звезды, потерявший любимую жену Шеннон в войне, устроенной Израилем, я не могу поддержать отправку нового поколения на смерть в войне, которая не несет никакой пользы народу Америки».

Кент — ветеран ЦРУ сил специального назначения. Его супруга Шеннон Кент, служившая в военно-морских силах криптологом, в 2019 году погибла в Сирии в результате нападения смертника.

Кент также утверждает, что «высокопоставленные израильские чиновники» и влиятельный американские журналисты распространяли «дезинформацию», которая подорвала политику администрации Трампа «Америка превыше всего».

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