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Российский истребитель нарушил воздушное пространство НАТО

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  • 19.03.2026, 15:27
  • 6,152
Российский истребитель нарушил воздушное пространство НАТО

Су-30 вошел в воздушное пространство Эстонии и не реагировал на команды местных диспетчеров.

Российский истребитель Су-30 нарушил воздушное пространство Эстонии и не реагировал на команды местных диспетчеров.

Об этом сообщает ERR.

Отмечается, что в среду, 18 марта, во второй половине дня в районе острова Вайндлоо в воздушное пространство Эстонии вошел российский истребитель Су-30, который находился в нем около минуты.

На нарушение воздушной границы отреагировало подразделение ВВС Италии, дислоцированное в Эмари в рамках миссии НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии.

По данным ВВС Эстонии, у российского истребителя отсутствовал план полета и двусторонняя радиосвязь с эстонской службой авиасообщения.

На фоне инцидента Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах Российской Федерации, чтобы выразить протест и вручить ноту в связи с нарушением воздушного пространства.

В Таллине добавляют, что это первое нарушение воздушной границы Эстонии летательным аппаратом Российской Федерации в этом году.

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