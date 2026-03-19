Российский истребитель нарушил воздушное пространство НАТО

Российский истребитель нарушил воздушное пространство НАТО7
- 19.03.2026, 15:27
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Су-30 вошел в воздушное пространство Эстонии и не реагировал на команды местных диспетчеров.
Российский истребитель Су-30 нарушил воздушное пространство Эстонии и не реагировал на команды местных диспетчеров.
Об этом сообщает ERR.
Отмечается, что в среду, 18 марта, во второй половине дня в районе острова Вайндлоо в воздушное пространство Эстонии вошел российский истребитель Су-30, который находился в нем около минуты.
На нарушение воздушной границы отреагировало подразделение ВВС Италии, дислоцированное в Эмари в рамках миссии НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии.
По данным ВВС Эстонии, у российского истребителя отсутствовал план полета и двусторонняя радиосвязь с эстонской службой авиасообщения.
На фоне инцидента Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах Российской Федерации, чтобы выразить протест и вручить ноту в связи с нарушением воздушного пространства.
В Таллине добавляют, что это первое нарушение воздушной границы Эстонии летательным аппаратом Российской Федерации в этом году.