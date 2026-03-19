Российский истребитель нарушил воздушное пространство НАТО 7 19.03.2026, 15:27

6,152

Су-30 вошел в воздушное пространство Эстонии и не реагировал на команды местных диспетчеров.

Российский истребитель Су-30 нарушил воздушное пространство Эстонии и не реагировал на команды местных диспетчеров.

Об этом сообщает ERR.

Отмечается, что в среду, 18 марта, во второй половине дня в районе острова Вайндлоо в воздушное пространство Эстонии вошел российский истребитель Су-30, который находился в нем около минуты.

На нарушение воздушной границы отреагировало подразделение ВВС Италии, дислоцированное в Эмари в рамках миссии НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии.

По данным ВВС Эстонии, у российского истребителя отсутствовал план полета и двусторонняя радиосвязь с эстонской службой авиасообщения.

На фоне инцидента Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах Российской Федерации, чтобы выразить протест и вручить ноту в связи с нарушением воздушного пространства.

В Таллине добавляют, что это первое нарушение воздушной границы Эстонии летательным аппаратом Российской Федерации в этом году.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com