20 лет назад началась «Плошча-2006» 1

Палаточный лагерь возник в центре Минска на следующий день после «выборов».

9 марта 2006 года в Беларуси прошли третьи президентские «выборы», которые были сфальсифицированы Лукашенко. Вечером на Октябрьскую площадь Минска вышли десятки тысяч белорусов. Главную роль в организации протестов сыграло легендарное движение «Зубр», а также ряд других молодежных организаций, пишет телеграм-канал «Баста!».

На следующий день после голосования на Октябрьской площади столицы возник Палаточный лагерь, на несколько дней ставший центром сопротивления.

Протесты, которые продолжались несколько недель были жестко подавлены властями, один из кандидатов в президенты – Александр Козулин – был арестован. Более тысячи белорусов также оказались за решеткой.

Октябрьскую площадь после событий 2006 года многие стали называть именем Кастуся Калиновского.

