США готовят десант на ключевые острова Ирана 2 19.03.2026, 17:10

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Это обеспечит безопасность судоходства в Ормузском проливе.

США рассматривают возможность использования морской пехоты для восстановления судоходства через Ормузский пролив — один из важнейших маршрутов мировой торговли нефтью, через который проходит около 20% всех мировых поставок, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

По данным американских СМИ, в регион направлено 31-е экспедиционное подразделение морской пехоты США численностью около 2 200 военнослужащих. Оно размещено на десантном корабле USS Tripoli и должно прибыть на Ближний Восток в ближайшие дни.

Эксперты и бывшие военные чиновники считают, что это подразделение может быть использовано для захвата стратегически важных островов у побережья Ирана. В частности, речь идет об острове Харг — ключевом нефтяном хабе страны, через который проходит до 90% ее экспорта. Вместо разрушения инфраструктуры США могут использовать контроль над островом как инструмент давления на Тегеран.

Другой возможной целью называется Кешм, расположенный у входа в пролив и используемый Ираном для размещения ракетных систем и военно-морских объектов. Контроль над такими позициями позволил бы США эффективнее защищать торговые маршруты и сдерживать атаки.

Морская экспедиционная группа способна действовать автономно, используя авиацию, включая конвертопланы и истребители, а также проводить десантные операции с моря. Возможны как воздушные, так и морские сценарии захвата.

Несмотря на продолжающиеся удары США и Израиля по иранской военной инфраструктуре, Тегеран сохраняет способность атаковать суда и объекты в регионе. Это усиливает давление на Вашингтон, который ищет дополнительные способы стабилизации ситуации.

Аналитики отмечают, что размещение американских сил на островах может стать компромиссным вариантом: усилить контроль над проливом, не вводя войска непосредственно на территорию Ирана, и при этом сохранить пространство для переговоров.

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