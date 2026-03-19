Появилось первое фото освобожденных сегодня белорусских правозащитников 4 19.03.2026, 21:21

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На свободу вышли Марфа Рабкова, Наста Лойко и Валентин Стефанович.

Правозащитный центр «Вясна» опубликовал совместное фото освобожденных сегодня трех своих сотрудников — Марфы Рабковой, Насты Лойки и Валентина Стефановича.

Трое правозащитников сфотографировались вместе с послом по особым поручениям МИД Литвы Астой Андрияускене.

Как сообщал Charter97.org, 19 марта на свободу из колонии вышли 250 политзаключенных. 15 из них отправили в Литву, 235 остались в Беларуси.

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