закрыть
24 июня 2026, среда, 22:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Появилось первое фото освобожденных сегодня белорусских правозащитников

4
  • 19.03.2026, 21:21
  • 7,752
Появилось первое фото освобожденных сегодня белорусских правозащитников

На свободу вышли Марфа Рабкова, Наста Лойко и Валентин Стефанович.

Правозащитный центр «Вясна» опубликовал совместное фото освобожденных сегодня трех своих сотрудников — Марфы Рабковой, Насты Лойки и Валентина Стефановича.

Трое правозащитников сфотографировались вместе с послом по особым поручениям МИД Литвы Астой Андрияускене.

Как сообщал Charter97.org, 19 марта на свободу из колонии вышли 250 политзаключенных. 15 из них отправили в Литву, 235 остались в Беларуси.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без иллюзий
Без иллюзий Юрий Федоренко
Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра
Остался единственный штрих
Остался единственный штрих Аркадий Бабченко