«У белорусов снова появится шанс на перемены»

  • 2.03.2026, 12:38
  • 2,362
«У белорусов снова появится шанс на перемены»

В Белостоке бурно обсуждали книгу «Беларусь Натальи Радиной», уроки 2020-го и будущее страны.

Презентация книги известного американского писателя Юрия Фельштинского «Беларусь Натальи Радиной. Журналистка против диктатора» состоялось 27 февраля в Белостоке. Мероприятие в белорусском хабе «Новая Зямля» собрало полный зал, а встреча длилась более 2,5 часов.

В презентации приняли участие главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина, трехкратная призерка Олимпийских игр, чемпионка мира и Европы по плаванию Александра Герасименя и координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко.

Ведущей мероприятия выступила руководитель хаба Надежда Соловьева. Она начала встречу c цитаты Натальи Радиной, вынесенной в эпиграф книги: «Нет героев, есть мы с вами — люди, которые думают, понимают, сочувствуют и поддерживают друг друга. И только от нас зависит, что будет дальше». Надежда Соловьева попросила Наталью Радину описать главную идею книги:

— Это книга о Беларуси. Главная тема — борьба белорусов за свободу. Мир должен знать, что мы сражались и сражаемся за свою независимость, а борьба против режима Лукашенко началась не в 2020-ом году, а значительно раньше, буквально сразу же после прихода его к власти в 1994 году.

Что касается эпиграфа книги, то это слова из моей статьи, которую я написала в первые часы после освобождения из тюрьмы КГБ в 2011 году. Я почувствовала, что белорусам нужно это сказать. Мне часто говорили, что я — героиня. Но я считаю, что нет вечных героев, а каждый из нас в своей жизни ежедневно делает выбор. Нельзя один раз совершить геройский поступок, а затем до конца жизни гордиться им. Нужно оставаться порядочными людьми, держаться вместе, помогать друг другу, помнить о том, что мы — народ, и тогда, я уверена, мы вернемся домой.

Дмитрий Бондаренко, Наталья Радина и Александра Герасименя

Призерка Олимпийских игр Александра Герасименя считает, что книга «Беларусь Натальи Радиной» объединяет всех белорусов, которые борются с режимом:

— Каждый, сделавший правильный выбор, добавил свою часть в эту борьбу. Моя частичка есть в этой книге, где рассказывается, как мы познакомились с Натальей, какой путь был у меня в 2020-ом году.

С Натальей мы познакомились за несколько дней до начала войны. Мы знали друг друга заочно, но никогда не виделись. Я жила в Киеве, Наталья — в Варшаве, наконец мы договорились о встрече. Мы говорили о том, что начнется война, все это понимали, но никто не верил, что это случится. Наталья уговаривала меня не возвращаться в Киев, остаться в Варшаве, обещала помочь. Началась война, и первый человек, который меня встретил в Варшаве, была Наталья. Я очень благодарна, ведь многие приезжали в чужую страну, ничего не знали, а со стороны Натальи была огромная поддержка.

С Натальей у нас общие ценности, взгляды на происходящее в Беларуси и ее будущее, мы уверены, что вернемся в нашу страну и можем ей еще понадобиться.

Александра Герасименя

Наталья Радина пошутила, что можно по-разному воспринимать фразу «понадобиться своей стране» и рассказала, как на одной из конференций Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, проходившей в Вене, она разговаривала с представителем ОБСЕ по свободе слова Миклошом Харашти. Мимо проходил представитель Беларуси в ОБСЕ Валерий Воронецкий и сказал: «Наталья, вы нужны нам в Беларуси». Харашти быстро ответил: «В тюрьме она вам нужна».

Уникальной презентацию книги в Белостоке сделало огромное количество вопросов из зала. Наталью Радину спрашивали о семье, ведь в книге рассказывается об истории ее рода, работе главным редактором сайта «Хартия’97». У Дмитрия Бондаренко интересовались уроками 2010 года, возможными сценариями смены власти в Беларуси. Александра Герасименя рассказывала о выборе, который сделали белорусские спортсмены в 2020 году.

Глава «Радыё Рацыя», председатель Белорусского союза в Польше Яуген Вапа рассказал, что уже прочитал книгу «Беларусь Натальи Радиной» и нашел в ней интересную деталь. Несмотря на то, что Вапа рос на польском Подляшье, а Наталья Радина — в белорусском Кобрине, в детстве они читали одну и ту же книгу — «Ніколі не забудзем», в которой рассказывается о детях войны. Вапа спросил, как эти книга повлияли на нее и попросил Наталью вернуться в детство и вспомнить время, когда развалился СССР:

— Я помню тяжелые годы развала Советского Союза, но не смотря на то, что было довольно-таки сложно, всего не хватало, в том числе и продуктов, помню это время как хорошее. Никто в моей семье не грустил из-за развала СССР, наоборот, ждали, когда он окончательно рухнет. Мне было 12 лет, когда Союз развалился. Отец рассказал эту новость, а я побежала по всему подъезду, по всем этажам, звонила соседям и сообщала им об этом.

Действительно, я читала такие книги, как «Ніколі не забудзем». Да, мы не любили Советский Союз, но с детства в нас закладывались не самые плохие принципы. Я уже не помню всю эту советскую пропаганду, а в памяти осталось, что нас учили быть честными, что нужно бороться. «Жизнь стоит того, чтобы сражаться за правду», — это я также знала из детства. Затем, после развала СССР, в школьной библиотеке появились книги, где рассказывалась правда о Советском Союзе. Я читала книги о советских репрессиях Анатолия Рыбакова, дошла до Солженицина, много читала журнал «Огонек», где говорилась правда о коммунизме, репрессиях и других страшных вещах. Тогда я поняла, что нужно делать все, чтобы это не повторилось.

Яуген Вапа

Отвечая на вопрос о том, почему белорусы долгое время не считали свободу ценностью, Наталья Радина обратила внимание, что после 2020 года ситуация изменилась:

— Сейчас, несмотря на реванш диктатуры и войну, белорусы прекрасно понимают, насколько ценна свобода. Белорусы уже другие. То, на что мы раньше жаловались — «общество не понимает, насколько важны демократия и свобода, права человека, язык», — сегодня изменилось.

Могу сказать, что белорусы стали нацией. Нужно меньше жаловаться, что мы какие-то не такие. Мы такие, как надо, мы европейцы и отличаемся от россиян, мы нормальная нация, способная добиться независимости и свободы для своей страны. С таким настроем нужно делать все в своей жизни.

Наталья Радина

Дмитрий Бондаренко говорил о том, что белорусам нужно быть конкурентоспособными и сильными в изменившимся мире:

— Сегодня наступили жесткие времена. Американцы, на которых мы надеялись и говорили о «великих США», «правах человека» и «демократии», сегодня ведут себя иначе. Поэтому нужно быть быть сильными как нация, и только тогда мы сможем разговаривать и с соседями, и с другими народами на равных. Если же мы будем «памяркоўнымi», «терпилами», будем жертвами, будем ожидать, что кто-то нас пожалеет, это приведет к серьезным последствиям. Сегодня мы должны быть конкурентоспособными.

Александра Герасименя — величайшая пловчиха Беларуси и в 20-м веке, и в 21-м. Всю свою карьеру она боролась с лучшими спортсменами в мире. Представьте себе, в Беларуси, возможно, около 50 бассейнов, а в США — 2,5 миллиона, и Герасименя выигрывала. Наталья Радина также постоянно находится в конкурентной среде. Сайт «Хартия’97» всегда входил в тройку самых популярных сайтов Беларуси — был вторым, третьим, снова первым.

Поэтому нужно быть конкурентоспособными. В 2020 белорусы показали, что являются нацией. Да, это был мирный протест, который пока не закончился успехом. Однако мы показали, что с нами нужно считаться. У нас десятки тысяч людей прошли через тюрьмы, увольнения с работы, эмиграцию. Это означает, что есть из кого выбирать депутатов, мэров, создавать правительство, армию и полицию.

Дмитрий Бондаренко

Наталью Радину спросили, в случае если она пойдет в политику, выдержит ли она ответственность и будет ли готова принимать сложные решения как политик.

«Выдержу, я сильная», — ответила главный редактор сайта Charter97.org.

Могли ли белорусы добиться свободы раньше, во время протестов в 2010 году? Наталья Радина верит, что даже сегодня может появиться окно возможностей для изменений:

— Это книга о том, что шанс на перемены есть в самой сложной ситуации. Нужно видеть их и использовать. 2010 год был годом шансов. У меня не было даже мысли, что можно уехать из Беларуси, я знала, что нужно быть на Площади. Когда меня избили, я вернулась в редакцию и продолжила работать. Где-то в два часа ночи мне позвонила мама и сказала, что меня ищут в квартире и идут в редакцию.

Мне некуда было бежать, я оставалась на рабочем месте и старалась как можно больше написать, чтобы это было на сайте «Хартия’97». Затем взломали двери редакции, меня забрали в тюрьму КГБ, а журналистов — в милицейские участки.

Считаю, что шансы есть всегда, и их нужно использовать. Даже сегодня, уверена, во время этой войны у нас будут новые возможности. Были шансы в 2022 году, о чем я сегодня вынуждена говорить украинцам. Ведь тогда появились белорусские добровольцы и Полк Кастуся Калиновского, нужно было на базе этого полка создавать настоящую белорусскую армию. Белорусов же не готовили к операциям на территории своей страны.

Однако, несмотря на все, я уверена, что у нас будут новые шансы.

Отвечая на вопрос об уроках протестов 2020 года, Наталья Радина и Дмитрий Бондаренко говорили об ошибках так называемых «лидеров»: протесты проходили по выходным и на окраинах Минска, не было призыва к забастовке, а Тихановская отказалась принять присягу в качестве президента Беларуси.

Был задан вопрос про восстановление справедливости и люстрацию в новой Беларуси. Наталья Радина считает что те, кто совершал преступления, должны понести наказание:

— Считаю, что люстрация нужна, но не думаю, что она может быть широкой и затронуть всех, кто работал на режим Лукашенко. Ведь у нас не останется людей. Однако те, кто совершал преступления, занимал высокие посты, работал в пенитенциарной системе, руководил силовыми структурами, их заместители, главы департаментов — все должны будут понести ответственность и пройти через люстрацию.

Дмитрий Бондаренко привел пример люстрации в других странах и высказал мнение, что в Беларуси будет свой сценарий:

— Многое зависит от того, кто сменит Лукашенко. Думаю, скорее всего, сами силовики уберут диктатора и наиболее одиозные фигуры. Тогда эти люди станут частью переходного правительства вместе с оппозицией. От этого и зависит, какой будет люстрация. Опыт латиноамериканских стран показывает, что люстрация порой начинаются через 20-30 лет. Есть литовский опыт, где один из принципов — люди в определенный момент должны признаться, что сотрудничали с органами. После этого они могут занимать некоторые должности, но есть ограничения. Мы разговаривали с людьми из Польши, Чехии, Словакии, которые отвечали за люстрацию, но какой будет белорусский вариант — в настоящий момент сказать сложно.

В конце встречи Дмитрий Бондаренко рассказал о неизвестных белорусских героях:

— Сегодня в тюрьмах сидят сотни людей, чье положение хуже, чем у политзаключенных. Это чиновники, судьи, прокуроры, силовики, которые отказались выполнять приказы. Большинство из них не проходит по политическим статьям, их обвиняют в «измене государству». Они сидят в ужасных условиях, но это и есть герои, которые отказались исполнять преступные приказы. Среди них и полковники, и лейтенанты, и спецназовцы, и ОМОНовцы. Эти люди находятся в тюрьмах. Если брать наш общий капитал, то эти люди — его часть, герои, которые сделали свой выбор.

Я окончил Белорусский институт физической культуры и всегда говорил, что две категории самых трусливых людей в нашей стране — спортсмены и силовики, ведь они полностью зависят от государства. Случился 2020 год — белорусские спортсмены выступили против режима. Звезды, олимпийские призеры, чемпионы мира, а вот военные и милиция не смогли объединиться. Возможно, это случится в следующий раз.

В конце презентации каждый желающий мог приобрести книгу «Беларусь Натальи Радиной» за символический донат на политрепрессированных, получить автограф и сфотографироваться с участниками встречи.

