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Правительство Ливана ввело запрет на военную деятельность «Хезболлы»

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  • 2.03.2026, 15:37
  • 6,770
Правительство Ливана ввело запрет на военную деятельность «Хезболлы»

На всей территории страны.

Правительство Ливана ввело запрет на вооруженную деятельность шиитского движения «Хезболла» на всей территории страны. Об этом сообщил премьер-министр Наваф Салам, передает Reuters.

По словам премьера, с этого момента роль организации в стране будет исключительно политическая. Он отметил, что кабмин Ливана отвергает любые военные операции, инициируемые с территории страны вне рамок государственных институтов.

Кроме того, ливанские власти намерены работать над соблюдением перемирия и продвигать шаги к предотвращению эскалации конфликта, подчеркнул Салам.

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