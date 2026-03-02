Правительство Ливана ввело запрет на военную деятельность «Хезболлы»6
- 2.03.2026, 15:37
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На всей территории страны.
Правительство Ливана ввело запрет на вооруженную деятельность шиитского движения «Хезболла» на всей территории страны. Об этом сообщил премьер-министр Наваф Салам, передает Reuters.
По словам премьера, с этого момента роль организации в стране будет исключительно политическая. Он отметил, что кабмин Ливана отвергает любые военные операции, инициируемые с территории страны вне рамок государственных институтов.
Кроме того, ливанские власти намерены работать над соблюдением перемирия и продвигать шаги к предотвращению эскалации конфликта, подчеркнул Салам.