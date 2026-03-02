Правительство Ливана ввело запрет на военную деятельность «Хезболлы» 6 2.03.2026, 15:37

6,770

На всей территории страны.

Правительство Ливана ввело запрет на вооруженную деятельность шиитского движения «Хезболла» на всей территории страны. Об этом сообщил премьер-министр Наваф Салам, передает Reuters.

По словам премьера, с этого момента роль организации в стране будет исключительно политическая. Он отметил, что кабмин Ливана отвергает любые военные операции, инициируемые с территории страны вне рамок государственных институтов.

Кроме того, ливанские власти намерены работать над соблюдением перемирия и продвигать шаги к предотвращению эскалации конфликта, подчеркнул Салам.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com