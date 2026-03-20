ВСУ за двое суток уничтожили роту россиян под Покровском 5 20.03.2026, 8:16

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Российские пехотинцы пытались продвинуться под покровом дождя.

Бойцы третьей бригады оперативного назначения Нацгвардии «Спартан» вместе со смежными подразделениями отбили штурм ВС РФ на Покровском направлении, который те пытались осуществить под покровом дождя.

За 48 часов украинским защитниками удалось уничтожить целую роту россиян, сообщили на странице «Спартана» в «Телеграмм».

«Российское оккупационное командование бросило значительные силы на штурм на Покровском направлении. Оккупанты рассчитывали воспользоваться дождливой погодой», — говорится в подписи к видео.

В «Спартане» отметили, что российские пехотинцы пытались продвинуться вглубь на автомобилях, мототехнике и квадроциклах.

«Впрочем «Спартан» совместно со смежными подразделениями остановили наступление врага. За 48 часов противник понес значительные потери», — отметили в подразделении.

Там уточнили, что за двое суток ВС РФ потеряли:

120 штурмовиков;

7 квадроциклов;

4 мотоцикла;

3 автомобиля.

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