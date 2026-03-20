Delfi: В Таллинне представили книгу «Беларусь Натальи Радиной» 2 20.03.2026, 16:06

2,860

Фото: Sander Hallaste/Delfi Meedia

Фоторепортаж.

В Таллинне представили новую книгу американского историка и публициста Юрия Фельштинского «Беларусь Натальи Радиной: журналистка против диктатора», пишет эстонский сайт Delfi.

Книгу издали на трех языках — белорусском, украинском и русском. В обсуждении приняли участие героиня издания, журналистка и главный редактор сайта «Хартия’97» Наталья Радина, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко, а также журналист и писатель Аркадий Бабченко.

Книга рассказывает историю современной Беларуси через судьбу одной из самых известных представительниц оппозиционной журналистики. В центре повествования — профессиональный и личный путь Натальи Радиной, включая работу в независимых СМИ, участие в протестном движении, аресты, тюремный опыт и вынужденный отъезд из страны.

Автор проводит читателя через ключевые события новейшей истории Беларуси — от середины 1990-х годов до настоящего времени, затрагивая темы политических репрессий, давления на медиа и противостояния власти и гражданского общества. В книге также описаны встречи с известными международными политиками и общественными деятелями.

По замыслу автора, издание не только фиксирует хронику событий, но и подчеркивает европейскую идентичность Беларуси, а также продолжающуюся борьбу за демократические изменения.

Организаторы отметили, что книга адресована не только специалистам — историкам, журналистам и политологам, — но и широкой аудитории, интересующейся современной политикой и историей Восточной Европы.

В ближайшее время сайт Charter97.org опубликует подробный репортаж со встречи.

Фото: Sander Hallaste/Delfi Meedia

Фото: Sander Hallaste/Delfi Meedia

Фото: Sander Hallaste/Delfi Meedia

Фото: Sander Hallaste/Delfi Meedia

Фото: Sander Hallaste/Delfi Meedia

Фото: Sander Hallaste/Delfi Meedia

Фото: Sander Hallaste/Delfi Meedia

Фото: Sander Hallaste/Delfi Meedia

Фото: Sander Hallaste/Delfi Meedia

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com