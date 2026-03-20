Delfi: В Таллинне представили книгу «Беларусь Натальи Радиной»2
- 20.03.2026, 16:06
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Фоторепортаж.
В Таллинне представили новую книгу американского историка и публициста Юрия Фельштинского «Беларусь Натальи Радиной: журналистка против диктатора», пишет эстонский сайт Delfi.
Книгу издали на трех языках — белорусском, украинском и русском. В обсуждении приняли участие героиня издания, журналистка и главный редактор сайта «Хартия’97» Наталья Радина, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко, а также журналист и писатель Аркадий Бабченко.
Книга рассказывает историю современной Беларуси через судьбу одной из самых известных представительниц оппозиционной журналистики. В центре повествования — профессиональный и личный путь Натальи Радиной, включая работу в независимых СМИ, участие в протестном движении, аресты, тюремный опыт и вынужденный отъезд из страны.
Автор проводит читателя через ключевые события новейшей истории Беларуси — от середины 1990-х годов до настоящего времени, затрагивая темы политических репрессий, давления на медиа и противостояния власти и гражданского общества. В книге также описаны встречи с известными международными политиками и общественными деятелями.
По замыслу автора, издание не только фиксирует хронику событий, но и подчеркивает европейскую идентичность Беларуси, а также продолжающуюся борьбу за демократические изменения.
Организаторы отметили, что книга адресована не только специалистам — историкам, журналистам и политологам, — но и широкой аудитории, интересующейся современной политикой и историей Восточной Европы.
В ближайшее время сайт Charter97.org опубликует подробный репортаж со встречи.