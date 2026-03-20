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В Беларуси повалил дождь и снег

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  • 20.03.2026, 13:24
  • 3,454
В Беларуси повалил дождь и снег
Фото: charter97.org

Больше всего осадков выпало — в Шарковщине и Верхнедвинске.

В Беларуси, по всей видимости, впервые этой весной прошли осадки — в разных регионах зафиксированы дождь и мокрый снег. В ГАИ Витебской области предупредили о ухудшении погодных условий и призвали водителей и пешеходов быть внимательнее, а также избегать необдуманных выездов на встречную полосу.

По данным Telegram-канала «Метеовайб», наибольшее количество осадков к 9:00 20 марта выпало в Шарковщине и Верхнедвинске — по 3 мм. Синоптики отмечают, что фронтальный раздел принес осадки на северо-запад страны и в Минск, где местами наблюдается мокрый снег.

Специалисты также сообщили, что на высоте около 5,5 км формируется высотный циклон. После утренних осадков ожидается их продолжение ближе к вечеру. При этом на юго-западе Беларуси в ночные часы возможны локальные небольшие осадки.

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