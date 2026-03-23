«За четыре дня Россия потеряла полторы бригады» 3 23.03.2026, 15:59

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Весеннее наступление армии РФ уже провалилось.

Российское весенне-летнее наступление обернулось для армии РФ колоссальными потерями в живой силе. Насколько критичны такие потери для российской армии и как долго она сможет наступать? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским военно-политическим обозревателем группы «Информационное сопротивление» Александром Коваленко:

— За первые четыре дня наступательной кампании армии РФ они потеряли фактически полторы бригады. На сегодняшний день можно говорить о том, что в течение недели активных боевых действий потеряны более 8700 личного состава ранеными и убитыми, но при этом оккупанты захватили не более 28 квадратных километров территории Украины.

Это самый низкий показатель за весь период масштабного вторжения в Украину среди тех наступательных операций, которые предпринимала Россия. Поэтому можно говорить о том, что сама по себе их наступательная кампания весенне-летнего периода 2026 года уже является проваленной. Это уже провал.

Как долго они смогут это осуществлять? Только при усилении людским ресурсом. Им необходимо будет в ближайшее время брать как можно больше людского ресурса из резервов либо посредством мобилизации. В этой связи, если только в России не начнется всеобщая мобилизация, они не смогут справиться с такими потерями. Они не смогут продолжать такое наступление. Армия РФ вынуждена будет перейти в оборону.

Есть ли у них возможность удерживать оборону? Это также будет зависеть от людского ресурса. Поскольку практически все боевые и общевойсковые действия, которые проводятся сейчас российскими войсками, — это действия пехотных компонентов. Они исключительно зациклены сейчас на пехоте. Без людского ресурса они не смогут продолжать эту войну.

— Россия уже перебрасывает мобилизованных из Крыма и задействует резервы. Можно ли говорить, что ресурс «добровольцев» исчерпан?

— Сейчас речь идет о нехватке мобилизационного ресурса для продолжения войны. Добровольная мобилизация составляет примерно 22 тысячи личного состава в месяц. И этого не хватает, чтобы компенсировать потери в зоне боевых действий. То есть мы говорим о дефиците, но не о том, что у России нет людских ресурсов.

Решение может быть таким: общая мобилизация, то есть репрессивная мобилизация, как в 2022 году. Это так называемая частичная мобилизация. Они решили выйти из ситуации, не называя все своими именами, и призвать большое количество людского ресурса в течение месяца, просто забирать людей без подготовки, без прохождения хотя бы минимальных трех месяцев базового обучения и отправлять сразу в зону боевых действий.

— В РФ усиливаются блокировки и контроль над интернетом. Может ли это как раз быть подготовкой к мобилизации и попыткой предотвратить внутреннее недовольство?

— Да, конечно. Это является одним из неотъемлемых элементов, которые будут усиливать эти мобилизационные действия, репрессивные в перспективе. Плюс, возможно, открытие некоего нового театра боевых действий, на котором будет сконцентрировано внимание и где необходимо будет, чтобы в информационном пространстве Российской Федерации была исключительно российская точка зрения, то есть фактически российская пропаганда.

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