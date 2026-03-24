Владимир Фесенко: Усиливается борьба разных «башен Кремля» 2 24.03.2026, 17:25

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Владимир Фесенко

«Московский комсомолец» «разносит» Путина с подачи Шойгу?

Российская пропагандистская газета «Московский комсомолец» раскритиковала Путина за его позицию в переговорах с США. Ранее с критикой Кремля выступил Z-блогер Илья Ремесло, призвавший судить российского диктатора. О чем говорят эти сигналы?

За комментарием сайт Charter97.org обратился к известному украинскому политологу, главе Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиру Фесенко:

— Очень важно сейчас не выдавать желаемое за действительное, что якобы вся пропагандистская машина начинает рушиться, даже сторонники Кремля начинают выступать против него. В случае с Ремесло (у которого очень неоднозначная, даже негативная репутация) многие были удивлены. Но говорят, что для него это был такой своеобразный маневр, потому что он находился под угрозой уголовного преследования за финансовые махинации, вот и выбрал для себя такую специфическую тактику «защиты». Очень рискованный вариант, мы не знаем точно его мотивов. Некоторые считают, что у него действительно «крыша поехала», ну и в результате оказался в психиатрической лечебнице. Тут тоже разные версии: либо это способ укрыться от уголовного преследования, либо его таким образом наказали и показали, что этот персонаж не вполне в своем уме. Поэтому история с таким демаршем этого персонажа, она, конечно, вызвала большой резонанс, но не стала тенденцией или проявлением какой-то, скажем так, принципиально новой политической позиции, которая скорее вызвала недоумение и разное толкование, и продолжение не последовало.

Что касается публикации в «Московском комсомольце», то из того, что я вижу в комментариях и в оценках этой ситуации, есть две версии: либо взлом сайта (такое уже неоднократно происходило), либо демарш кого-то из журналистов, что также возможно. Такие прецеденты тоже бывали в некоторых изданиях. Поэтому «Московский комсомолец» остается лояльной Кремлю газетой, редакционная политика ее не изменилась и вряд ли она изменится.

Там есть один нюанс, который нужно учитывать в нынешней ситуации. Это третья версия, которую можно на всякий случай принимать во внимание. Дело в том, что руководство «МК» и некоторые его известные журналисты близки к команде Шойгу (экс-министр обороны РФ Сергей Шойгу — Прим. Charter97.org).

В частности к тем заместителям Шойгу, которые сейчас находятся под уголовным преследованием, кто-то арестован, кто-то под домашним арестом. И тут есть когнитивный диссонанс для «МК». Они не только поддерживали Путина, они еще и играли в пользу Шойгу, были его лоббистами. Думаю, что это хорошо оплачивалось. Поэтому, кто его знает, может быть тут такая, знаете, вроде бы ошибка, вроде бы взлом, но такая фронда, проявления недовольства, что «наших бьют», мол, «преследуют Шойгу», «нам это не нравится» и так далее. Это такая теоретическая версия. Так оно или нет, мы не знаем.

Однако пока речь не идет о какой-то осознанной оппозиционной позиции или переходе «Московского комсомольца» в оппозицию. Но то, что в России даже в лагере Z-патриотов проявляется все больше противоречий и растет внутреннее напряжение, это, пожалуй, действительно можно считать определенной тенденцией, пока она не очень сильно проявлена.

Как, кстати, и тема переговоров США. Заигрывание Путина с Трампом также вызывает очень много противоречий и недовольства именно в лагере Z-патриотов. Но все-таки это такие, скорее, тактические разборки, а не какой-то серьезный внутренний конфликт.

— Сигнализирует ли это о слабости Путина?

— Думаю, что пока нет. У Путина есть несколько других проблем. Во-первых, возраст. И вместе с Путиным стареет режим. Во-вторых, усиливается борьба разных «башен Кремля». Преследование Шойгу, тема коррупции вновь стала очень актуальной в России. И, судя по всему, обостряется внутренняя борьба, пока она не вышла за пределы определенных рамок.

Сначала был Пригожин, но в итоге нейтрализовал Путин и Шойгу. Правда, остался Герасимов, но можно говорить о том, что все-таки растет напряжение во внутриэлитной борьбе. Это борьба, скорее, за будущее. Еще одна проблема — это нарастание внутренних противоречий и социального напряжения, которое появляется в целом ряде серьезных общественных проблем.

В сегодняшней России две главные проблемы — это отключение Тelegram и мобильного интернета. Это вызывает очень много недовольства, особенно в Z-среде. Kритика часто идет и в адрес самого Путина.

Вот тут есть тенденция: обвиняют не просто абстрактный Кремль, отдельных чиновников, но и самого Путина. Есть и сугубо социальная проблема, которая вызвала резкий всплеск напряжения в отдельных регионах, особенно в Сибири — это забой скота. Вот, казалось бы, чисто такая эпидемиологическая проблема, но поскольку это носит достаточно массовый характер и фермеры несут огромные убытки, это вызвало всплеск общественного недовольства. Бунтов пока нет, но напряжение резко возросло в этих регионах. Естественно, это вызывает тоже резкое недовольство.

Вот здесь можно говорить даже не об ослаблении Путина, а о том, что российская власть отрывается от общественных настроений, отрывается от общества, живет в параллельной реальности. Да, пока еще, к сожалению, сохраняется главный консенсус между властью и российским обществом — это поддержка войны против Украины. Вот эта проблема, она, к сожалению, остается актуальной, но даже здесь тоже уже появляются точки разлома.

Впервые дискуссия началась в январе, когда прошли такую сакральную дату — война против Украины длится уже дольше, чем Великая Отечественная война. И это стало поводом для резкой критики о том, что, мол, «мы такие слабаки и не можем выиграть эту войну, в чем тогда смысл этой войны, если она тянется и неизвестно когда и чем закончится». Здесь нет прямого проявления какого-то кризиса, это скорее проявление напряжения, внутреннего напряжения и фрустрации, нарастание, накопление внутренних противоречий.

Поэтому пока нет, к сожалению, оснований говорить о каком-то серьезном кризисе путинского режима, но процесс накопления противоречий и внутреннего напряжения, он, пожалуй, ускорился. В том числе в связи с ухудшением социально-экономической ситуации в России в конце прошлого года, в начале этого года. Сейчас, правда, иранская война очень помогает Путину, потому что дает дополнительный доход от продажи нефти.

Но сами по себе эти тенденции, которые проявились, и затягивание войны, это, конечно, вызывает все больше и больше такого непрямого, косвенного, но все-таки недовольства.

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