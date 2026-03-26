«Лукашенко неспроста зазывают в США» 23 26.03.2026, 16:14

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Диктатор боится повторить судьбу Мадуро.

Презентация книги «Беларусь Натальи Радиной» в Таллинне прошла 19 марта — в день, когда Минск посетил спецпосланник президента США Джон Коул, а из белорусских тюрем вышли 250 политзаключенных. Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина ответила на вопрос о целях американцев в контактах с режимом в Минске:

— Мне кажется, что сейчас Путин и Лукашенко затягивают Трампа в процесс неких переговоров, которые не сильно на что-либо влияют. Но в нашем случае они хотя бы освобождают часть политических заключенных. Россия с США ведет переговоры якобы о войне в Украине, а непосредственно с Беларусью Трамп разговаривает об освобождении политических заключенных в обмен на отмену санкций.

Здесь мы сталкиваемся с тем торгом, который происходил всегда, когда Лукашенко захватывал политических заключенных после каждых президентских выборов, а потом их продавал в обмен на смягчение санкционного режима или активизацию торговли с западными странами. С одной стороны, кажется, что это тупик, потому что мы много раз видели этот процесс. Но сейчас мы имеем дело с таким количеством политических заключенных, которого никогда не было в истории современной Беларуси. Во-вторых, политзаключенные никогда не сидели так много лет в тюрьмах — сейчас многие белорусы выходят после пяти-шести лет заключения.

Мы видим, как тюрьма страшно влияет на людей, они выходят в тяжелом психологическом и физическом состоянии. Достаточно большое количество политзаключенных (мы не можем сказать точное число, но речь идет о более чем 10 случаях) умерло в тюрьмах из-за неоказания медицинской помощи и пыток. Поэтому то, что сейчас часть людей выходит в результате переговоров США с режимом Лукашенко, мы приветствуем, ведь нет ничего важнее человеческой жизни.

С другой стороны, американские санкции, которые были введены против Лукашенко, не сильно влияют на ситуацию в Беларуси. Важнее санкции, которые ввел Европейский союз. Поэтому если в результате этих переговоров будут выходить на свободу люди, мы это поддерживаем.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко вставил реплику и выдвинул интересную версию, почем Трамп так усиленно зазывает Лукашенко в США, а диктатор упирается:

— Посланник Трампа Коул сказал: «Мы настойчиво приглашаем уважаемого Александра Лукашенко с визитом в Вашингтон». А он не поехал. Лукашенко лично пригласили на трамповский «Совет мира», но он почему-то отказался. И сейчас Коул говорит Лукашенко, что «сам президент Трамп лично напоминает господину Лукашенко, чтобы он прибыл в Вашингтон, когда будет заседание «Совета мира». Я думаю, Лукашенко вздрогнул, потому что с захваченным Мадуро тоже велись переговоры. Думаю, что он не поедет в США.

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