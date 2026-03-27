ВСУ атаковали авиазавод в Смоленске как раз во время визита Медведева 12 27.03.2026, 14:09

27,530

Новые детали налета дронов.

Украинские беспилотники вечером 26 марта атаковали Смоленскую область, сообщил губернатор Василий Анохин в телеграм-канале. По его данным, силы ПВО и авиация сбили шесть дронов, после чего к местам падения обломков отправили подразделения оперативных служб. Рано утром глава региона написал, что ночью было семь БПЛА: «Пострадавших и разрушений нет», — заверил он. Налет дронов ВСУ происходил в тот же день, когда, по сообщению Анохина и местных изданий, регион посетил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, который проинспектировал выполнение гособоронзаказа, пишет The Moscow Times.

На «оборонку» в области, в частности, работает авиационный завод в Смоленске (АО «Смоленский авиационный завод» (СмАЗ)), который входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение» и который, вероятно, посещал Медведев. По информации украинских ресурсов, он и стал целью атаки. «Силы обороны нанесли удар по Смоленскому авиационному заводу», — пишет Exilenova+, публикуя кадры с машинами МЧС у проходной завода. Эту информацию подтверждает Astra, отмечая, что к заводу, который, по данным спецслужб Украины, выпускает крылатые ракеты и БПЛА, прибыли также машины «скорой» и что перед прибытием оперативных служб в городе слышали несколько взрывов.

СмАЗ находится под санкциями США и Канады «за роль в содействии или поддержке неспровоцированного и неоправданного вторжения России в Украину. Евросоюз внес предприятие в «черный» список в связи с тем, что оно «производит ракеты Х-59, которые использовались Вооруженными силами России во время агрессивной войны против Украины». По тем же основаниям завод попал под санкции Украины, Японии и Швейцарии. Завод уже попадал под удары украинских дронов в ноябре 2023 года.

На заводе помимо прочего производятся дроны-«обманки», компоненты для фронтовой авиации и ракет и сами ракеты, Х-59 и Х-101, легкомоторные самолеты разных типов, ракеты Х-101, а также проводятся ремонт и обслуживание авиатехники, заявляют в Украине.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com