В гомельском ресторане задержали участников «Гукання вясны» 7 27.03.2026, 17:02

7,468

Среди участников народного обряда были и дети.

В Гомеле несколько человек задержали за участие в традиционном весеннем обряде «Гуканне вясны» в местном ресторане. Об этом сообщает «Гомельская вясна» со ссылкой на несколько независимых друг от друга источников.

По информации правозащитников, «Гуканне весны» прошло в субботу, 21 марта, и могло быть согласовано с областным исполнительным комитетом.

Согласно данным из открытых источников, участники мероприятия собрались в закрытом внутреннем дворе ресторана, а не на городской площади и не на улице. На встрече присутствовали несколько десятков человек, в том числе дети.

Как утверждают правозащитники, на задержанных составили административные протоколы за «нарушение порядка проведения массового мероприятия». Точное их количество не сообщается.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com