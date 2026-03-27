В гомельском ресторане задержали участников «Гукання вясны»7
- 27.03.2026, 17:02
- 7,468
Среди участников народного обряда были и дети.
В Гомеле несколько человек задержали за участие в традиционном весеннем обряде «Гуканне вясны» в местном ресторане. Об этом сообщает «Гомельская вясна» со ссылкой на несколько независимых друг от друга источников.
По информации правозащитников, «Гуканне весны» прошло в субботу, 21 марта, и могло быть согласовано с областным исполнительным комитетом.
Согласно данным из открытых источников, участники мероприятия собрались в закрытом внутреннем дворе ресторана, а не на городской площади и не на улице. На встрече присутствовали несколько десятков человек, в том числе дети.
Как утверждают правозащитники, на задержанных составили административные протоколы за «нарушение порядка проведения массового мероприятия». Точное их количество не сообщается.