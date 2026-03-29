31 марта 2026, вторник, 17:29
The Telegraph: Ящик Пандоры для России

5
  • 29.03.2026, 16:54
  • 12,004
Политика путинского режима привела к неожиданным последствиям.

Многолетнее насаждение ненависти к украинцам и инакомыслящим, а также активная милитаризация общества — включая детей и подростков — начинают давать опасные последствия для России. Как отмечает издание The Telegraph, страна может столкнуться с масштабной волной бытового и идеологически мотивированного насилия.

Журналисты приводят тревожные примеры: школьники, нередко девочки, совершают нападения на одноклассников и учителей прямо во время занятий. В ход идут ножи, молотки, самодельные зажигательные смеси, а в отдельных случаях — и огнестрельное оружие.

Некоторые атаки имеют ярко выраженную идеологическую подоплеку: нападавшие демонстрируют ультраправые и неонацистские взгляды.

Масштабы проблемы уже настолько велики, что на нее обратил внимание Владимир Путин во время заседания коллегии МВД России. По данным The Moscow Times, с 2000 года в российских школах произошло 117 подобных инцидентов, причем почти половина из них — за последние пять лет.

О возможных идеологических причинах свидетельствуют и рекомендации для учителей: им предлагают выявлять «потенциально опасных» учеников, в том числе обращая внимание на их интерес к истории и обществознанию.

Российские власти при этом предлагают собственные объяснения происходящему. Так, спикер Госдумы Вячеслав Володин связывает агрессию подростков с влиянием видеоигр и ЛГБТ. Подобные заявления звучат и от других представителей власти.

В то же время независимые эксперты указывают на иные причины — прежде всего на усиливающуюся милитаризацию школьной среды, особенно после начала полномасштабной войны против Украины.

Профессор Института Пилецкого и автор книги «Поколение Z» Иэн Гарнер считает, что рост радикализации молодежи связан с формированием «особенно жестокой культуры в школах».

«Подростки постоянно сталкиваются с темой войны: они слушают рассказы ветеранов о насилии и убийствах на фронте. Часто им не хватает родительского внимания. Считается, что многие россияне далеки от войны, но на самом деле она постепенно возвращается в их повседневную жизнь», — отметил он.

