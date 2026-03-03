США и Израиль ведут военную операцию против Ирана четвертый день подряд 29 3.03.2026, 8:38

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(Обновляется) Следующая фаза будет еще более сокрушительной для иранского режима.

По состоянию на 3 марта на Ближнем Востоке продолжается американо-израильская операция против Ирана. Буквально в первые часы конфликта была ликвидирована правящая военно-политическая верхушка Ирана, в ответ на что начались хаотичные бомбардировки стран Персидского залива.

Иранские боевики атакуют американские посольства и военные базы, а Израиль и Соединенные Штаты в свою очередь готовятся к усилению атак по Ирану.

Charter97.org следит онлайн за развитием ситуации на Ближнем Востоке.

23:32 США нанесли новый удар по руководству Ирана и последствия, вероятно, «довольно существенны», заявил американский президент Дональд Трамп во время встречи в Белом доме с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

22:56 Президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил, что авианосец Шарль де Голль направляется в Средиземное море в связи с перекрытием Ормузского пролива и ростом напряжения в Суэцком канале и в Красном море.

«Я отдал приказ, чтобы авианосец Шарль де Голль взял курс на Средиземное море»,— заявил французский президент в обращении к нации. По его словам, через этот пролив проходит около 20% мировой нефти и сжиженного природного газа.

22:19 Корпус стражей Исламской Революции (КСИР) заявил о начале 16-й волны операции «Правдивое обещание 4». Как сообщает Государственная телерадиокомпания Ирана (IRIB), новая волна предусматривает массированные удары ракетами и беспилотниками.

22:16 Армия обороны Израиля нанесла удар по секретному центру в Иране, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. Как утверждает израильская армия, центр занимается разработкой необходимых для ядерного оружия компонентов.

21:55 Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опроверг предположение, что планы Израиля напасть на Иран побудили его к нанесению ударов. Глава Белого дома заявил, что это он, возможно, «заставил их к этому», а не наоборот.

21:03 США остановят торговлю с Испанией после ее отказа нарастить военные расходы и предоставить базы, сообщил американский президент Дональд Трамп на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, которую транслировала пресс-служба Белого дома.

20:41 Вооруженные силы США с начала военной операции нанесли более 1,7 тыс. ударов по Ирану.

19:23 Трамп заявил, что у Ирана заканчиваются пусковые установки. Он также сказал, что готов вступить в переговоры с «некоторыми оставшимися в живых» лидерами исламской республики.

18:45 Катар ударил по Ирану. Об этом сообщил во вторник, 3 марта, израильский телеканал N12 со ссылкой на западные источники.

18:02 Израильские и американские ВВС ударили по зданию Совета экспертов, который отвечает за избрание нового аятоллы, сообщают во вторник, 3 марта, иранские государственные СМИ и Times of Israel.

Совет расположен в городе Кум, что к югу от Тегерана. Местные СМИ публикуют кадры, на которых видны значительные разрушения после удара.

Geolocation of the building struck today in this video in the Iranian city of Qom. 34.62534, 50.87639

The building belongs to the "Assembly of Religious Experts" who select the next Islamic Revolutions' Supreme Leader.https://t.co/nH9hNR5Tou pic.twitter.com/TgUGCYmmhv — Mehdi H. (@mhmiranusa) March 3, 2026

17:29 Израильский телеканал N12 в социальной сети X сообщил о том, что новый временный глава Минобороны Ирана Маджид ибн аль-Реза, предположительно, убит. Иранская сторона эту информацию пока не подтвердила.

16:48 Последствия новых прилетов иранских ракет в Тель-Авиве, публикуют очевидцы.

16:47 Иранская ракета упала в центральной части Израиля.

15:05 США нанесли три удара по ядерному объекту в Иране.

Спутниковые снимки подтвердили точные попадания американских противобункерных бомб по территории комплекса Натанз.

14:59 Нефтяное хранилище Фуджейра в ОАЭ горит после удара иранской БПЛА.

13:30 Белый дом опубликовал видео с ударами по Ирану под песню Macarena.

12:03 Израильская армия заявила о ликвидации в Бейруте высокопоставленного члена иранского Корпуса стражей исламской революции, работавшего с «Хезболлой», Реза Хазаи. Террорист был убит 2 марта в результате удара ВМС Израиля по столице Ливана.

Реза Хазаи был ответственен за связь между «Хезболлой» и Ираном, в частности за соединение между потребностями террористической организации «Хезболла» и ресурсами, предоставленными Ираном.

11:50 Саудовские СМИ заявили о проведении ЦАХАЛом и Моссадом наземной операции на территории Ирана минувшей ночью.

Саудовский телеканал «Аль-Арабия» сообщил о предполагаемой наземной операции израильских сил на территории Ирана. По данным канала, в ночное время подразделения ЦАХАЛа совместно с сотрудниками Моссада якобы провели действия внутри страны.

11:45 Войска Израиля вошли в южный Ливан, ЦАХАЛ начал сухопутную операцию против «Хезболлы».

Армия обороны Израиля параллельно с военными действиями в Иране атакует юг Ливана. Удары не относятся к операции «Львиный рык» и направлены на борьбу с ливанским движением «Хезболла», пояснили в пресс-службе ЦАХАЛа.

11:22 Ормузский пролив остается открытым для гражданского судоходства, несмотря на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР) о перекрытии водного маршрута. Это следует из данных Центрального командования США (CENTCOM), которые привела корреспондент Fox News Дженнифер Гриффин.

10.23 Британская газета Financial Times опубликовала (подробности https://charter97.org/ru/news/2026/3/3/675541/) многолетней разведывательной операции Израиля, предшествовавшей ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи в Тегеране. По информации издания, операция включала масштабный взлом городских систем видеонаблюдения, проникновение в сотовые сети и использование высокопоставленного источника.

09:19 Госдеп призвал граждан США немедленно покинуть 14 стран Ближнего Востока.

09:04 Армия обороны Израиля подтвердила удары по ливанской столице. В ЦАХАЛ заявили, что целями в Бейруте стали командные центры и склады оружия «Хезболлы». Также сообщается, что ВВС Израиля нанесли удар по штаб-квартире телеканала Al Manar в Бейруте.

8:28

8:51 США и Израиль готовят новый , еще более сокрушительный, этап военной операции против Ирана.

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что не будет раскрывать детали тактических действий, однако по его словам, впереди еще более серьезные удары по Ирану. Он добавил, что следующий этап окажется для Тегерана тяжелее, чем нынешний.

08:28 Центральное командование Вооруженных сил США заявило об уничтожении всех 11 иранских военных кораблей и судов, находившихся в Оманском заливе на момент начала операции США и Израиля 28 февраля.

08:22 Пожар в здании американского посольства в Эр-Рияде после атаки беспилотников показали на видео.

07:55 В течение ночи иранские боевики атаковали военный объект США в Ираке, а также расположение Пятого флота ВМС США в Бахрейне. Кроме того, взрывы были в Тель-Авиве.

Серии взрывов прогремели в Дохе (Катар), Дамаске и Хомсе (Сирия), и в Абу-Даби (ОАЭ). Также после ударов Ирана мост, соединяющий Саудовскую Аравию и Бахрейн, охватил огонь.

07:33 Иранские медиа сообщают, что беспилотники атаковали мост, соединяющий Бахрейн и Саудовскую Аравию. Накануне этого заявления власти Бахрейна объявили воздушную тревогу, а в небе прогремели взрывы.

07:20 Военизированная террористическая группировка «Хезболлах» фактически полноценно вступила в войну. Боевики взяли на себя ответственность за очередной обстрел по территории Израиля. Террористы утверждают, что атаковали беспилотниками авиабазу Рамат-Давид на севере Израиля.

В свою очередь Военно-воздушные силы Израиля начали широкомасштабную волну атак примерно на 50 складов оружия террористической организации «Хезболлах» по всей территории Ливана.

07:15 США готовятся к усилению атак по Ирану в течение следующих 24 часов. Высокопоставленный американский чиновник рассказал CNN, что первый раунд атак достиг цели ослабления иранской обороны, а следующий этап будет в значительной степени сосредоточен на уничтожении ракетного производства страны, беспилотных летательных аппаратов и военно-морского потенциала.

07:00 Президент США Дональд Трамп пообещал ответить на удары по американскому посольству в Эр-Рияде. Также главу государства спросили, беспокоит ли его возможность других потенциальных атак на американские объекты или даже в США, на что тот сказал, что это часть войны.

06:50 американское посольство в столице Саудовской Аравии действительно подверглось атаке. Дипломатическое ведомствобыло атаковано двумя беспилотниками. Министерство обороны Саудовской Аравии подтвердило попадание в здание.

Очевидцы и медиа, включая The Guardian и Reuters, сообщали о столбе черного дыма над дипломатическим кварталом. По предварительным данным, пострадавших нет, потому что в момент атаки здание было пустым.

В свою очередь министерство обороны Саудовской Аравии сообщило о перехвате восьми беспилотников вблизи столицы Эр-Рияда и города Аль-Хардж.

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