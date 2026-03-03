В Минске отказались от строительства моста, который мог соединить два крупных района 15 3.03.2026, 9:01

11,178

Названы причины.

Столичные жилые районы Чижовку и Серебрянку разделяет Чижовское водохранилище, через него рукой подать до соседнего жилого района. Однако мост через водохранилище строить не планируется, рассказал глава администрации Заводского района Владимир Шибеко, сообщает агентство «Минск-Новости».

Тема строительства моста, который может соединить парк им. 900-летия Минска и парк им. Н. Грековой, периодически становится предметом обсуждения минчан.

— Между двумя жилыми районами на сегодняшний день достаточно маршрутов. Поэтому строительство моста между Чижовкой и Серебрянкой не планируется, — отметил Шибеко. — Транспортная сеть полностью справляется с пассажиропотоком, есть прямые маршруты, такие как троллейбус № 49, соединяющие жилые районы.

По словам главы районной администрации, для владельцев автомобилей путь из Чижовки в Серебрянку также не представляет сложности: доехать можно за 10−15 минут.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com