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В Минске отказались от строительства моста, который мог соединить два крупных района

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  • 3.03.2026, 9:01
  • 11,178
В Минске отказались от строительства моста, который мог соединить два крупных района

Названы причины.

Столичные жилые районы Чижовку и Серебрянку разделяет Чижовское водохранилище, через него рукой подать до соседнего жилого района. Однако мост через водохранилище строить не планируется, рассказал глава администрации Заводского района Владимир Шибеко, сообщает агентство «Минск-Новости».

Тема строительства моста, который может соединить парк им. 900-летия Минска и парк им. Н. Грековой, периодически становится предметом обсуждения минчан.

— Между двумя жилыми районами на сегодняшний день достаточно маршрутов. Поэтому строительство моста между Чижовкой и Серебрянкой не планируется, — отметил Шибеко. — Транспортная сеть полностью справляется с пассажиропотоком, есть прямые маршруты, такие как троллейбус № 49, соединяющие жилые районы.

По словам главы районной администрации, для владельцев автомобилей путь из Чижовки в Серебрянку также не представляет сложности: доехать можно за 10−15 минут.

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