В Беларуси пропадают работники

В Беларуси пропадают работники18
- 3.03.2026, 12:14
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Статистика указывает на отток рабочих рук.
В январе 2026 года количество уволенных в Беларуси работников превысило число нанятых на 1,8% («44.320» против «43.537»), следует из проведенного «Позіркам» анализа данных Национального статистического комитета.
В годовом измерении число получивших новое место работы увеличилось на 1,6% (с 42.852 в январе 2025-го до 43.537 в аналогичном месяце 2026-го).
По данным Государственной службы занятости на 11:00 3 марта, на рынке труда предлагается 155.262 вакансии (на 2 февраля — 159.303; -2,5%).