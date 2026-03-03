Наталья Радина: Лукашенко явно предупреждают 6 3.03.2026, 15:40

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Наталья Радина

Есть много признаков, что белорусы ненавидят эту власть.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина дала большое интервью YouTube-каналу NEXTA. Какие признаки недовольства режимом Лукашенко есть в Беларуси? Как в нашу страну могут прийти перемены? На каких проектах стоит сосредоточиться белорусской диаспоре сегодня? Об этом и не только Наталья Радина рассказала журналисту NEXTA Дмитрию Лупачу.

Ведущий обратил внимание на то, как Наталья Радина поднимала в Европе тему состояния лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича, который долгое время находился в режиме инкоммуникадо. Теперь власти выпустили его на свободу после инсульта, который случился у него в колонии. Наталья Радина призывает пристально следить за ситуацией вокруг лидера белорусской оппозиции и сегодня:

— Сейчас самое главное, чтобы Николай Статкевич смог восстановить свое здоровье, в первую очередь мы должны думать именно об этом. Произошедшее с ним — еще одно преступление власти. Николая Статкевича довели до инсульта теми условиями, в которых он находился в заключении.

Мы кричали о том, что с ним происходило, я лично выступала на разных площадках в Европе и говорила, что жизнь Николая Статкевича в опасности. Напомню, мы почти пять лет не знали, где он находится. Режим инкоммуникадо самым жестким образом применялся только в отношении Статкевича. От других политзаключенных была хоть какая-то информация. Их видели сокамерники, люди в колониях, о них рассказывали, когда выходили на свободу заключенные. А Николая Статкевича никто не видел. Было известно, что он четыре раза переболел ковидом в колонии, у него серьезные проблемы с сердцем, что он находится в камере-одиночке, его постоянно отправляют в штрафной изолятор, а условия в этой колонии в Глубоком совершенно чудовищные, средневековые. Его целенаправленно убивали.

Наталья Радина восхищается поступком Николая Статкевича, который отказался покидать Беларусь:

— Таких людей — не только в Беларуси, но и во всем мире — единицы. Люди, готовые жертвовать собой ради свободы своей страны, остаются в памяти на века.

Лукашенко ненавидит Николая Статкевича, потому что сам является трусом, подоноком и негодяем. Диктатор видит перед собой смелого, отважного человека, который действительно любит Беларусь, готов пойти на все ради свободы своей страны, белорусского народа, отказывается покидать родину и предпочитает остаться в тюрьме, но не выезжать. Поэтому, безусловно, Лукашенко его ненавидит.

У главного редактора сайта Charter97.org спросили, когда она начала воспринимать журналистку не только как профессию, а как форму борьбы с режимом. Наталья Радина рассказала, как молодой журналисткой пришла на белорусское телевидение:

— Мне хватило нескольких дней и разговоров с журналистами и редакторами для того, чтобы понять, что здесь тотальная цезура. Я напомню, что это был 1997 год. Было понятно, что страна катится к диктатуре. Во-первых, уже произошел переворот 1996 года. Лукашенко разогнал законно избранный парламент, узурпировал власть и начал уничтожать независимые медиа, в том числе независимое телевидение. Поэтому я приняла решение, что буду работать, конечно, только в независимой прессе. Иначе я себе не представляла смысл заниматься журналистикой, если ты не можешь свободно писать и свободно говорить о том, что происходит.

Дмитрий Лупач затронул тему протестов 2020 года. Могли ли они привести к смене власти? Наталья Радина указывает на упущенные возможности:

— Об этом написано в книге «Беларусь Натальи Радиной», глава называется «Как сливали белорусскую революцию». Главная ошибка, которая была совершена, — это придуманный офисом Светланы Тихановской и другими «прекрасными стратегами» план по проведению акций протеста по воскресеньям.

Где вы видели революции, которые происходят по праздникам или выходным? Это абсолютно абсурдное решение, которое невозможно было никому оспорить. Мы в том числе обращались и в офис Тихановской, пытались донести информацию, но никто никого не хотел слушать. Ребята в этом офисе, который тогда назывался штабом, «закусили удила» и решили, что они «скоро въедут в Минск на белом коне» и придут к власти. Либо же это был просто целенаправленный слив революции по заданию спецслужб.

Почему вот так уничтожали протесты в Беларуси? Кто за этим стоял? Кто это придумал? Кто этот «гениальный» стратег? Вспомните протесты 2020 года, они были бессмысленными. Вывести такое количество людей и вести их за город, а в понедельник сказать, чтобы они шли на работу, а не стоять у дома правительства, требовать переговоров с властью, идти на белорусское телевидение, требовать эфира для протестующих. Не понимаю, как это возможно. В итоге все это привело к тому, что произошли массовые аресты, столько людей попали в тюрьмы.

Наталья Радина рассказала об уроках, которые стоит вынести из протестов 2020 года:

— Люди должны понимать, что если мы выходим бороться, то должны стоять до конца. И, безусловно, смотреть на лидеров. Совершенно понятно, что тогда, в 2020 году, лидеров на улицах не было. Реальные лидеры, такие как Николай Статкевич, Евгений Афнагель, Павел Северинец, сидели в тюрьмах. Это люди, которые могли пойти до конца, которые могли повести людей за собой.

Еще один урок: нужно понимать, что если рядом нет решительных людей, значит я сам становлюсь лидером и поведу за собой людей.

Вот этого не надо просто бояться. «Если не Тихановская, то кто?» — я говорю: «Вы». Лидеров может быть много, почему мы решили, что он должен быть один? Почему мы в поисках какого-то вождя? Не надо нам вожди, не надо памятники, которые потом приходится сбрасывать.

Главный редактор сайта Charter97.org рассказала о людях, которые готовили протесты 2020 года:

— Мне, например, было понятно после маршей рассерженных белорусов, которые произошли в 2018 году против «тунеядского» декрета, принятого Лукашенко, что будет революция. Уже тогда было ясно, какие настроения в обществе.

Мы об этом говорили, и мы эту революцию в том числе и готовили. Я говорю здесь и про «Хартию’97», и про Белорусский национальный конгресс Николая Статкевича, про гражданскую компанию «Европейская Беларусь». Вспомните, кто говорил о том, что революция будет именно в 2020 году? Николай Статкевич, Андрей Санников, Дмитрий Бондаренко, Евгений Афнагель, я также об этом говорила. Потому что мы знали, что так будет.

От большинства аналитиков, включая того же Артема Шрайбмана, я слышала, что это будут «самые скучные выборы». «Ничего не будет. Лукашенко снова себя переизберет». Затем еще и ковид случился. А потом вдруг эти люди заявляют, что они «лидеры». Все эти латушки, азаровы, тихановские.

Здесь я выделяю Сергея Тихановского как человека из новой оппозиции, который реально пытался расшатывать этот режим. За что также поплатился и был арестован вместе с Николаем Статкевичем в мае 2020 года. Если бы он был на улицах вместе со Статкевичем, вместе со Афнагелем, думаю, что мы могли бы победить.

Дмитрий Лупач спросил у Натальи Радиной об упреках к людям, которые покинули страну. Главный редактор сайта Charter97.org указала на важность диаспоры и рассказала о приоритетных задач для людей, оказавшихся в эмиграции:

— Если мы хотим работать журналистами и доносить до белорусов независимую, свободную объективную информацию, то мы можем это делать только из-за границы. Поэтому я и бежала из Беларуси в 2011 году, потому что понимала, что мне не дадут работать свободно. После тюрьмы, когда я сидела под домашним арестом до суда, ко мне постоянно приезжал милицейский патруль, меня арестовывали, привозили в КГБ, где снова угрожали вернуть в тюрьму и прямо говорили, что я должна подписывать бумаги о сотрудничестве с КГБ, не писать на определенные темы, не делать интервью с некоторыми людьми.

Естественно, я отказалась подписывать какие-либо бумаги, но я понимала, что мой повторный арест — это вопрос времени. Именно поэтому я бежала. В моем случае было просто невозможно оставаться в профессии именно в Беларуси. Уже тогда. А сейчас ситуация еще хуже. Поэтому мы не должны испытывать чувство вины, мы просто должны хорошо делать свою работу.

Сегодня за рубежом много белорусских инициатив, медиа, это, безусловно, радует. Ведь наша задача за границей — сохранять популярные белорусские СМИ, доносить до белорусов правду. Также важны правозащитные организации, которые помогают политзаключенным, политрепрессированным как внутри страны, так и за рубежом, ведь из страны продолжают выезжать беженцы. Также важны культурные проекты, которые позволяют белорусам сохранять свою самобытность. Работы, на самом деле, очень много. Я уверена, что в обозримом будущем мы вернемся в Беларусь. Конкретно в вашем случае, Дмитрий, думаю, вам не придется ждать как мне 15 лет. Мы вернемся в Беларусь гораздо раньше.

Дмитрий Лупач спросил о возможном объединении белорусской оппозиции. Наталья Радина поставила важный вопрос:

— Объединяться с кем? Вы меня спрашивали о том, что привело к поражению протестов в 2020 году. Помимо того, что был абсолютно провальный план по сливу акций протеста, кого объединила вокруг себя Светлана Тихановская? Бывших лукашенковских чиновников. Вспомним подполковника ГУБОПиК Александра Азарова с его планом «Перамога». Светлана Тихановская только через четыре года признала, что это провальный план. Я кричала на Азарова, когда он пришел со мной на встречу и рассказал об этой идее. Я сказала: «Вы понимаете, сколько людей вы посадите в тюрьмы?» Говорила, что они не в состоянии сохранить эти данные и это похоже на провокацию. Хорошо, если мы закроем глаза на прошлое Азарова и полностью доверимся ему, это ведь очень опасная вещь собирать цифровые данные людей. Любая утечка — их посадят. Азаров не захотел меня слушать, зато его план активно поддержала Тихановская и назначила подполковника ГУБОПиКа своим «министром» по «восстановлению правопорядка», хотя мы знаем, что он пытал белорусских добровольцев, которые воевали в Украине, работая в карательных структурах до 2020 года.

Кто такой Павел Латушко? Что это за человек «больших ценностей», который называет себя лидером демократической оппозиции, а до этого 23 года обслуживал режим Лукашенко? Не надо говорить, что он работал на государство, он работал на преступный диктаторский режим и будучи послом во Франции, и в Польше. Я помню, как я приезжала во Францию, встречалась с депутатами Национальной ассамблеи, рассказывала о политических заключенных, которые были в Беларуси до 2014 года. Они мне говорили: «Знаете, у нас есть посол Павел Латушко, он говорит, что никаких политзаключенных в Беларуси нет».

Давайте вспомним Анжелику Мельникову. Кто это? Менеджер из «Кока-Колы», который оказался агентом КГБ. Она была спикером целого «координационного совета», еще одной непонятной структуры, созданной в эмиграции офисом Светланы Тихановской.

Какой смысл сейчас объединяться? Объединяться нужно вокруг идеи, когда мы будет идти к победе. Перед свободными демократическими выборами оппозиция может объединиться, как это было в Польше после «круглого стола». Сейчас смысла я не вижу. Когда создается единый центр, его тут же инфильтрируют агенты спецслужб, что мы и наблюдали в офисе Тихановской. Сегодня мы должны каждый эффективно делать свое дело.

Наталья Радина уверена, что белорусы за последние годы стали еще больше ненавидеть режим Лукашенко:

— Недавно прочитала новость, что в соцсети Threads молодой российский блогер из Чебоксар спросил белорусов, хотят ли они в состав России. В ответ — тысячи комментариев, его послали «вслед за русским военным кораблем». Вспомните, когда в минской Филармонии был вечер памяти лидера «Песняров» Владимира Мулявина и весь зал встал, когда зазвучала песня «Малiтва». По таким моментам ты понимаешь, как живет общество. Также есть масса свидетельств людей, которые приезжают и рассказывают, что никуда протест не делся, что люди ненавидят эту власть. Сегодня это сложно выразить публично, нельзя выйти на улицы. Однако неприятие власти только усилилось, в том числе из-за регрессий, которые обрушились на страну. Сегодня, наверное, нет ни одной семьи, которую бы не затронули репрессии после 2020 года.

Журналист затронул тему изменения позиции Киева по отношению к Лукашенко. Наталья Радина предостерегает украинцев от формальных подходов:

— Я посмотрела на санкции, которые ввела Украина против Лукашенко. У него нет фирм, банковских счетов в Украине, нет украинских государственных наград. Как они должны ударить по Лукашенко? Точно также — встреча с Тихановской, которая может в ближайшее время состояться в Киеве. Такая же бессмысленная. У меня ощущения, что это декларации, а не реальные действия, которые сейчас нужны.

Последние заявления президента Владимира Зеленского меня радуют — Украина и Беларусь должны быть вместе в Европе. Мне понравилось его последнее интервью, где он заявил, что ракетная система «Орешник» в Беларуси — это законная цель для НАТО. Он явно предупреждает Лукашенко, что будут нанесены удары по белорусским НПЗ, если будет вновь готовится вторжение в Украину. Его неоднократные напоминания о том, что диктатор сам предлагал ему бомбить Мозырский НПЗ в 2020 году, — это явный намек.

Хорошо, это более похоже на реальные действия, но Украине нужна стратегия. Киев должен работать с реальной белорусской оппозицией и своими союзниками в Европе и НАТО, чтобы освободить Беларусь. Пока в Беларуси будет править пророссийский режим Лукашенко, всегда будет угроза нападения на Украину с севера.

В конце Дмитрий Лупач спросил о сценариях изменения власти в Беларуси, в частности — что перемены в нашу страну придут после смены власти в России. Наталья Радина не исключает и другие варианты:

— Конечно, изменения в Кремле кажутся наиболее реальным сценарием перемен в Беларуси. Все мы помним 1991 год, когда посыпался СССР, посыпалась и коммунистическая власть в Беларуси. Революции в Польше, Венгрии и Чехословакии стали возможными только потому, что ослаб Советский Союз. Поэтому мы напрямую заинтересованы в том, чтобы Россия потеряла весь свой потенциал и силу в войне с Украиной. В этой ситуации крайне важно, конечно, максимально поддерживать Украину — и финансово, и военным образом, и дальнобойными ракетами, и разрешением наносить удары вплоть до центров принятия решений в России. Безусловно, надо оказывать максимальное давление на Россию. К тем экономическим санкциям, которые уже есть, нужно вводить новые и закручивать гайки, чтобы у России не было ресурсов продолжать эту войну. А экономика России очень ослабла, мы это видим. Гражданская экономика совсем умирает. Поэтому шансы очень велики. Соответственно, увеличиваются шансы у Беларуси.

Однако могут быть разные сценарии. Я не берусь утверждать, что перемены в Беларуси будут только, если рухнет власть в Кремле. Это может произойти и раньше, дайте войне шанс.

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