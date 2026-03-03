Сколько белорусских туристов сейчас на Ближнем Востоке 3 3.03.2026, 13:01

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Счет идет на тысячи.

Около 3 тысяч белорусских туристов находятся сейчас в странах Ближнего Востока. Об этом сообщил директор Национального агентства по туризму Кирилл Машарский в эфире госТВ.

По его словам, в Объединённых Арабских Эмиратах сейчас отдыхают порядка «2,5 тысячи» организованных туристов из Беларуси. В Катаре — «186» человек, в Омане — «319».

Машарский отметил, что дипломаты и туроператоры работают над тем, чтобы продление проживания в отелях для этих туристов было бесплатным.

Белорусам рекомендовано оставаться в гостиницах, избегать правительственных кварталов и районов с военными объектами. «Безопасное возвращение граждан на родину» названо приоритетной задачей. Сейчас ожидается решение об открытии воздушного пространства.

В Национальном агентстве по туризму открыта горячая линия. Аналогичные линии работают при дипломатических представительствах Беларуси за рубежом. По словам главы агентства, дипломаты поддерживают тесный контакт с теми, кто вынужденно задержался в регионе.

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