Эксперт: Ось зла сыплется 4 3.03.2026, 20:50

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Михаил Самусь

Коллаж: Главред

Демонтаж иранского режима подрывает всю схему союзов Кремля.

Операция США и Израиля против режима в Иране продолжается после ликвидации аятоллы Али Хаменеи. В ответ Тегеран наносит хаотичные удары по гражданской инфраструктуре, пытаясь продемонстрировать силу и удержать ситуацию под контролем.

Какую конечную цель ставит перед собой Вашингтон в Иране? Этот и другие вопросы сайт Charter97.org задал военному эксперту, директору New Geopolitics Research Network и эксперту украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаилу Самусю:

— Конечную цель операции в Иране знают только верховный главнокомандующий и высшее руководство США. Я даже думаю, что руководство страны не знает точно, чего хотят Соединенные Штаты. Мы можем лишь предполагать и анализировать ситуацию.

Очевидно, что Соединенные Штаты хотели бы снести режим аятолл, добиться смены власти и попробовать создать условия для переговоров с новым руководством Ирана. Причем, судя по тому, как действуют США в других странах, включая Венесуэлу, их сейчас не интересует модель управления — авторитарная, демократическая или какая-то еще. Их интересует, чтобы люди, пришедшие к власти в Иране, были договороспособными, то есть выполняли требования США и других стран, которые считают Иран при аятоллах частью «оси зла». Украина также придерживается этой позиции. Поэтому нам было бы выгодно, чтобы этот режим исчез. Дальше начинаются детали.

Если режим в Иране будет демонтирован, начнутся переговоры. Даже если это будут представители прежней системы, но они согласятся на изменения в стране и на конструктивную работу с Соединенными Штатами и международными организациями. Стратегическая задача США сейчас — сместить существующий режим, который является явно неадекватным и одним из ключевых элементов «оси зла», в которую входят Россия и КНДР, поддерживаемые Китаем.

Иран занимался поддержкой своих прокси по всему Ближнему Востоку, дестабилизировал ситуацию в районах транспортировки нефти, обострял обстановку вокруг Израиля и в других регионах, внося нестабильность в регион, который важнейший не только для глобальной нефтяной отрасли, но и для стабильности в мире в целом. Поэтому если Иран согласится прекратить эту деятельность и сосредоточится на экономическом сотрудничестве и внутренних трансформациях (хотя, повторюсь, это не означает, что США будут выстраивать там демократию), это откроет возможности для изменений.

Есть возможные преемники. Президент Украины Владимир Зеленский уже общался с лидерами иранской оппозиции за границей. Но дальше многое будет зависеть от того, как сработают гражданское общество и население Ирана, какова будет их реакция.

Метод США сейчас, на мой взгляд, изменился. Я бы использовал такой паттерн: наносятся удары, максимально ослабляющие режим, и параллельно, возможно, уже идет коммуникация с представителями системы, готовыми менять ситуацию.

— Какие последствия ликвидации Хаменеи могут быть для Путина?

— «Ось зла» сыплется — и это хорошо. Китаю сейчас не позавидуешь. Пекин рассчитывал реализовать стратегию «сидеть на берегу реки и ждать, пока труп врага — то есть США — проплывет мимо». При этом предполагалось использование прокси: Россия дестабилизирует Европу, Иран — Ближний Восток и рынок нефти, Северная Корея — Азиатско-Тихоокеанский регион. Есть и более мелкие игроки — в Африке и других регионах.

В этой конструкции Китаю нужно было лишь обеспечивать ресурсную и технологическую поддержку. Россия, КНДР, Иран и Китай образуют своеобразный военно-технический цикл, где каждая страна играет свою роль. Россия, например, вкладывает средства в китайскую экономику; Китай поставляет сырье, компоненты и технологии; они размещаются в КНДР, Иране и России и превращаются в оружие, которым пользуются прокси.

Без Китая эта «ось зла» не работает. Россия, Иран и КНДР самостоятельно не способны обеспечить такой поток технологий, денег и ресурсов, который позволяет создавать современные образцы вооружения. Например, когда на Кипре «Шахед» атакует британскую базу и обнаруживаются российские комплектующие — это и есть результат этого потока, поддерживаемого Китаем.

Если в Иране Соединенным Штатам действительно удастся выйти на договороспособных представителей прежнего режима, затем подключить оппозицию и превратить трансформацию страны в понятный процесс — с ориентацией на развитие, инвестиции и легальную торговлю нефтью, отказавшись от идей участия в глобальном переделе мира вместе с Россией, Китаем и КНДР, — это будет серьезным успехом.

Для России это огромный удар. Последовательное выбивание китайских прокси заставляет Москву нервничать. Понятно, что аргументация у путинцев стандартная: «Мы ядерное государство, нас не тронут». Я бы так не упрощал. Судя по методике работы США, сносится лидер — и для этого не обязательно начинать масштабную военную операцию или применять ядерное оружие.

Параллельно идет работа с теми, кто готов договариваться. Судя по активности Кирилла Дмитриева и других представителей российской элиты, переговоры могут вестись не только по Украине, но и по более широкому кругу вопросов. Озвучиваемые суммы — 12 триллионов долларов и так далее — выглядят как создание финансового тумана.

Я бы на месте Владимира Путина внимательно посмотрел вокруг. Может оказаться, что через некоторое время единственным полностью неадекватным лидером, кроме Ким Чен Ына, останется именно он — человек, с которым невозможно договориться. И это станет проблемой. Потому что, условно, Дональд Трамп может сказать: все хотят договариваться, из России идут сигналы о готовности к переговорам, а Путин не хочет. Тогда возникает вопрос — зачем тратить время?

Если в Иране получится — а я думаю, что вероятность высокая, тем более что Иран сам создал антииранскую коалицию, обстреливая все подряд, включая объекты в курортных зонах, — ресурсы сейчас развернуты против него колоссальные. При правильной координации операция может быть успешной. США сейчас откровенно заявляют: их не интересует форма управления — это будет решать народ Ирана. Их интересует наличие партнеров, с которыми можно вести нормальный диалог, а не отношения как с террористической организацией.

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