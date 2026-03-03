Нефтяное ралли из-за войны в Иране не спасет российский бюджет 3.03.2026, 20:21

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Бюджет РФ слишком раздут расходами на войну в Украине.

Из-за войны в Иране цены на нефть Brent достигли $83 за баррель, но это не поможет России сбалансировать бюджет, раздутый расходами на войну в Украине, передает The Moscow Times.

Для того, чтобы его дефицит составил запланированные 3,8 трлн руб., средняя за год экспортная цена российской нефти Urals должна быть $59 за баррель – исходя из нее сверстан бюджет. А чтобы доходы бюджета сравнялись с расходами, требуется уже $97, оценивали аналитики Альфа-банка.

В январе средняя цена Urals составила $41, итоги февраля Минэкономразвития РФ еще не подвело. При этом цена эталонной Brent большую часть месяца провела в коридоре $60-70. Из-за санкций скидки на российскую нефть подскочили в конце прошлого года и с тех пор так и не снизились: в феврале они составляли $27-28.

Нефтяное ралли почти не отразилось на Urals. 2 марта она стоила $46,4, отмечает главный экономист «Ренессанс капитала» Андрей Мелащенко. Такие котировки Urals «подразумевают, что дисконт дополнительно расширился в начале марта», констатирует он.

Вдобавок к огромным скидкам, которые вынуждена давать Россия покупателям нефти, бюджетные доходы уменьшает крепкий рубль. Бюджет сверстан, исходя из среднегодового курса 92,2 руб./ $, но пока доллар дешевле 80 руб. В результате рублевая цена барреля, которая формирует нефтегазовые доходы бюджета, в феврале была меньше 3500 руб. – на треть меньше запланированных 5440 в среднем за год. Предварительная расчетная рублевая налоговая цена Urals 2 марта составляла 3582 руб. (Urals – $46,4 за баррель; курс доллара – 77,3 рубля), оценивает Мелащенко.

Это примерно на 7% больше, чем российская нефть стоила в пятницу. Рост котировок Urals снижает недобор нефтегазовых доходов: компенсирующие его продажи валюты и золота из ФНБ, по оценке Мелащенко, сократятся с 227 млрд руб. в феврале до примерно 150 миллиардов в марте. Но кардинально ситуацию с российским бюджетом это не меняет.

Эксперты не торопятся пересматривать прогнозы среднегодовой цены нефти. БКС ожидает стабилизации котировок и сохраняет прогноз цены Brent на 2026 г. $63/барр., пишет аналитик Кирилл Бахтин: При этом рублевые цены остаются крайне низкими, отмечает он: «Проблема все та же: высокий дисконт, который держится с конца прошлого года, и крепкий курс национальной валюты».

Российские власти также не обольщаются насчет долгосрочности роста мировых цен на нефть. Советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов призвал не обращать внимание на краткосрочные колебания цен, а ориентироваться на прогноз долгосрочной сбалансированной стоимости нефти. «Перебои с поставками… в любом случае будут носить временный характер», – уверен он.

Минфин из-за того, что цены на нефть намного ниже заложенных в бюджет срочно готовит изменения в бюджетном правиле, чтобы спасти остатки ФНБ. Так называемая цена отсечения будет снижена, что автоматически повлечет за собой уменьшение базовых нефтегазовых доходов бюджета. Это сократит продажи валюты из ФНБ и ослабит рубль. Если цену отсечения снизят до $50 за баррель, это может добавить к среднегодовому курсу доллара 2–3 рубля, что выгодно бюджету, рассуждает ведущий аналитик «Финама» Александр Потавин.

Это намного меньше, чем нужно бюджету. При нынешних ценах на Urals доллар должен подорожать до 117,5, чтобы бюджет был сбалансирован, подсчитало Reuters.

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