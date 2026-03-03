Одиозного функционера БРСМ и Компартии осудили на 17 лет лишения свободы28
- 3.03.2026, 20:26
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Владимира Тюхая, который в 2020-м помогал милиции, судили за «измену государству».
Одиозного функционера БРСМ и Компартии осудили на 17 лет лишения свободы.
Владимира Тюхая обвиняли по двум частям статьи «измена государству», а также в «принуждении лица к участию в преступной деятельности с применением насилия или уничтожением имущества». Суд над ним начался 21 июня 2024 года. Только сейчас стал известен приговор и суть дела.
Как узнала «Наша Ніва» от бывшего политзаключенного, Тюхай якобы решил следить за военными, чтобы передать данные Украине.
В 2020 году Тюхай помогал милиции патрулировать улицы и ловить участников протестов.
А первую известность он получил в 2008-м, когда был секретарем минской организации Компартии и функционером БРСМ. Чтобы родственники и соратники политзаключенного Александра Борозенко не могли попасть на суд, он полностью заполнил зал студентами минских вузов. А мать политзаключенного толкнул так, что она рухнула на руки мужа. Никакой ответственности Тюхай за это не понес.