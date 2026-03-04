Поражены сразу пять кораблей флота РФ: новые детали удара по Новороссийску

Поражены сразу пять кораблей флота РФ: новые детали удара по Новороссийску10
- 4.03.2026, 13:40
Для атаки было применено не менее 200 беспилотников.
В ночь на 2 марта Силы обороны Украины нанесли массированный удар по флоту России в порту Новороссийск. В результате было повреждено пять кораблей противника. Об этом сообщают телеграм-канал «Досье шпиона» и мониторинговая группа «Крымский ветер».
Отмечается, что для удара по Новороссийску было применено не менее 200 ударных беспилотников.
«В результате удара повреждения получили 5 военных кораблей, которые находились в порту. Один из них получил существенные повреждения, вероятно, речь идет о морском тральщике «Валентин Пикуль» (в/ч 90921, Новороссийск). Также есть информация о повреждении кораблей «Ейск» и «Касимов», - говорится в сообщении.
В целом, во время атаки были ликвидированы трое российских военных, еще 16 получили ранения.
Также уточняется, что среди пораженных кораблей были два носителя ракет «Калибр». В мониторинговой группе «Крымский ветер» определили, что на спутниковых снимках заметно горящий фрегат класса «Адмирал Григорович», который также может быть оснащен ракетами типа «Калибр».