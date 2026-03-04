Rolls-Royce отмечает десятилетие легендарной линейки 3 4.03.2026, 14:05

Фото: Rolls-Royce

Дизайнеры роскошного бренда вдохновлялись авиамоделями.

В 2026 году Rolls-Royce празднует 10-летие своей самой бунтарской серии — Black Badge. Эта линейка, начавшаяся в 2016 году на Женевском автосалоне, стала альтернативным лицом марки: темным, мощным и рассчитанным на новую аудиторию, которая раньше могла и не рассматривать Rolls-Royce как вариант, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Вдохновение для «темной» эстетики у бренда появилось еще в 1920-х. В 1928 году модель 20 H.P. Brewster Brougham впервые получила черные эмблему Spirit of Ecstasy и решетку радиатора. Позже, в 1964-м, вокалист и ритм-гитарист группы «The Beatles» Джон Леннон заказал полностью черный Phantom V — одну из самых заметных предшественниц Black Badge.

Современные Black Badge — это не просто цветовая тема. Каждый автомобиль проходит сложный процесс окраски: на кузов наносится около 45 кг распыленной краски, после чего он запекается для достижения глубины черного цвета. В салоне — авиационные мотивы, углеродное волокно и детали, вдохновленные страстью сооснователя марки Чарльза Стюарта Роллса к авиации. Также версии Black Badge мощнее и динамичнее стандартных моделей.

Несмотря на мрачный характер, серия не ограничивается черным цветом. Коллекция Neon Nights включает яркие оттенки Lime Rock Green, Eagle Rock Red и Mirabeau Blue. Среди самых необычных спецверсий десятилетия — Ghost Ékleipsis, созданный по мотивам солнечного затмения, и игровая версия Ghost Gamer.

Rolls-Royce обещает сделать Black Badge еще более выразительной в новом десятилетии — включая полностью электрическую эпоху с модели Spectre.

