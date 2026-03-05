Макрон объявил о пересмотре ядерной политики Франции 5.03.2026, 18:00

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Французское ядерное оружие может появиться в Польше.

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о масштабных изменениях в ядерной стратегии страны, представив новую доктрину «передового сдерживания». Выступая на фоне французской атомной подлодки «Le Téméraire», он заявил о намерении усилить роль французского ядерного арсенала в обеспечении безопасности Европы, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Среди ключевых изменений — увеличение числа ядерных боеголовок впервые с 1992 года. Одновременно Париж прекратит публично раскрывать общий объем своего ядерного арсенала, чтобы сохранить стратегическую неопределенность для потенциальных противников.

Еще одно важное нововведение — возможность временного размещения самолетов с ядерным оружием на территории союзников в Европе. При этом Франция не планирует передавать контроль над ядерным оружием другим государствам, право принятия решения о его применении останется исключительно у Парижа.

Франция также намерена расширить сотрудничество с европейскими партнерами в сфере сдерживания. На первом этапе к инициативе подключатся Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания. Планируются совместные учения, обмен информацией о угрозах и координация действий в случае кризисов.

Канцлер Германии Фридрих Мерц уже объявил о создании франко-германской группы по вопросам ядерного сдерживания. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что усиление ядерного потенциала Франции должно укрепить безопасность Европы и удержать противников от агрессии.

По оценкам экспертов, сейчас Франция располагает примерно 300 ядерными боеголовками — значительно меньше, чем США и Россия. Однако новая стратегия свидетельствует о намерении Парижа расширить роль своего ядерного потенциала в европейской системе безопасности.

При этом Макрон подчеркнул, что Франция сохранит независимость своей ядерной политики и не планирует интегрировать силы сдерживания в структуру ядерного планирования НАТО. Эксперты считают, что изменения отражают растущие опасения европейских стран по поводу безопасности и стремление усилить собственную оборону на фоне напряженности с Россией.

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