Стало известно, когда в Беларуси полностью отключат отопление 5 6.03.2026, 10:21

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В «Белэнерго» ответили.

Стабильный плюс на термометре — еще не повод отключать отопление в жилых домах (и уж тем более социальных учреждениях). Правда, и «кочегарить», как раньше, батареи перестают: чем теплее на улице, тем прохладнее становятся радиаторы. И это не «баг» — так и должна работать система, чтобы не жечь лишнее, но и не оставить людей без тепла. Когда же ждать полного отключения отопления, рассказали в «Белэнерго».

Решение о том, чтобы остановить подачу тепла, принимают отнюдь не энергетики. «Рубильник» повернут только после того, как отопительный сезон официально будет завершен. А определяют этот предел местные исполнительные комитеты. И ориентируются они не на календарь, а на погоду.

«При принятии решений комитеты руководствуются долгосрочными прогнозами Белгидромета и фактическими показателями температур. Главный критерий для старта отключения — устойчивое потепление. Отопление могут отключить, если среднесуточная температура наружного воздуха держится на отметке не ниже +8°C в течение трех суток подряд, с учетом долгосрочного прогноза Белгидромета. Для объектов социальной сферы — при установлении среднесуточной температуры +10°C.

Важно учитывать, что ориентир — именно среднесуточная температура.

Если днем воздух прогревается до +14°C, а ночью температура опускается к нулю или ниже, среднесуточный показатель может оказаться ниже необходимого порога (+8°C). В таком случае батареи продолжают работать, чтобы сгладить ночные заморозки», — объясняют в «Белэнерго».

Отключают город от тепла не одномоментно. Первыми идут промышленные предприятия, административные и общественные здания. Затем настает очередь жилых домов, общежитий, бань, театров. И только в самом конце тепла лишаются школы, детские сады, больницы и поликлиники, учреждения социальной защиты, гостиницы, музеи, библиотеки и архивы.

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