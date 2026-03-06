Bloomberg: Трамп осознал необходимость союза с Европой
- 6.03.2026, 12:35
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Во время операции против Ирана США все же понадобилась помощь европейских союзников.
Разочарование Трампа отражает основную реальность: Европа, как и прежде, сильно зависит от США через такие институты, как НАТО, но сохраняет рычаги влияния. США наиболее эффективно проецируют свою мощь на Ближний Восток, когда могут опираться на географические преимущества союзников – логистические центры в Германии, авиабазы в Великобритании, военно-морские базы в Испании и разрешения на пролет, что дает возможность самолетам беспрепятственно перемещаться, пишет агентство Bloomberg.
Многие европейские правительства по-прежнему опасаются разрыва отношений. Но Трамп не стремился создать коалицию для иранской кампании, однако война по-прежнему в значительной степени опирается на европейскую территорию – ее базы, порты и воздушное пространство. По мере того как американский президент все больше прибегает к агрессивным мерам, его прежнее пренебрежение к союзникам становится помехой.
Пока европейские страны отказываются участвовать в иранской кампании Трампа. Частично проблема заключается в том, как он начал боевые действия, практически не консультируясь с европейскими столицами. На начальном этапе правительства четко дали понять, что не планируют участвовать, но многие воздерживаются от прямого осуждения ударов.