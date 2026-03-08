Путина готовятся слить? 13 Игорь Эйдман

8.03.2026, 20:51

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ВЦИОМ показал рекордно низкий рейтинг диктатора РФ.

Этой ночью на официальных российских пропагандистских Telegram-каналах неожиданно выложили черновой вариант записи путинского поздравления женщин с 8 Марта, где он выглядит неуверенно и жалко: кашляет, запинается. Видео быстро заменили отредактированным, но оно успело разойтись по сети.

Я думаю, что это, скорее всего, не случайность, а сознательная провокация против российского диктатора. Таких совпадений не бывает. Несколько государственных структур следят за тем, чтобы не было подобных провалов: администрация президента, спецслужбы.

О том, что Путина сливает собственное окружение, говорит и то, что накануне этого конфуза был обнародован так называемый спонтанный опрос ВЦИОМ, который показал рекордно низкий с начала войны рейтинг Путина – меньше трети. Такие опросы, где респондент должен сам назвать фамилию политика, которому доверяет, проводятся регулярно, но публикуются редко, потому что по понятным причинам дают Путину гораздо худшие результаты, чем опросы, где респонденту предлагают прямо высказать отношение к президенту.

В 2019 году уже был скандал, когда подобный опрос показал низкий рейтинг Путина. После этого ВЦИОМ на какое-то время вообще перестал публиковать такие данные и перешел к опросам с заранее сформулированными вариантами ответов. И вот сейчас он вдруг публикует очень плохие для Путина результаты спонтанного опроса.

Я хорошо знаю, как работает эта организация. Без согласования с начальством из президентской администрации ничто важное в публичное пространство выйти не может. Значит, кто-то на самом верху дал руководству ВЦИОМ указание опубликовать информацию о падении рейтинга Путина и о том, что россиянам надоела война.

Эти два информационных повода (позорные видео и данные опроса) могли быть созданы только административно на самом верху – например, кем-то вроде Кириенко – или за большие деньги каких-то олигархов.

В любом случае похоже, что российская верхушка сливает Путина. С одной стороны, она опозорила его перед населением, показав слабым, старым и больным. С другой – продемонстрировала, что его рейтинг уже далеко не так высок и продолжает падать.

Одновременно из разных социологических источников начинают распространяться сигналы о том, что общество устало от войны. Все это выглядит как информационная подготовка к смене курса режима.

Большая часть элиты, вероятно, хотела бы принять предложения Трампа по заморозке войны, но Путин, похоже, не собирается останавливаться. К тому же на фоне похищения Мадуро и убийства Хаменеи его положение становится все более слабым и уязвимым, и это в Кремле прекрасно понимают. Возможно, все эти странные конфузы Путина – только первые признаки подготовки к отстранению его от власти.

Игорь Эйдман, Facebook

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