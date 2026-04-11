Шведские истребители перехватили российскую подводную лодку

Шведские истребители перехватили российскую подводную лодку7
- 11.04.2026, 9:30
- 6,166
Субмарину заметили в акватории Каттегата.
Истребители Вооруженных сил Швеции зафиксировали и сопроводили российскую подводную лодку в проливе Каттегат, который расположен между Данией и Швецией. Об этом сообщили представители шведской армии.
Инцидент произошел 10 апреля. После обнаружения субмарины в воздух были подняты истребители JAS 39 Gripen, которые установили визуальный контакт и начали сопровождение. По данным военных, речь идет о подводной лодке класса «Кило», направляющейся в сторону Балтийского моря.
Шведская сторона отметила, что дальнейшее наблюдение за маршрутом субмарины ведется совместно с союзниками.
В армии подчеркнули, что подобные операции являются частью регулярного контроля обстановки в регионе и направлены на поддержание безопасности как самой Швеции, так и партнерских стран.