Выборы в Венгрии стартовали с рекордной явки избирателей
- 12.04.2026, 12:22
- 4,170
Ключевые оппоненты уже проголосовали.
По состоянию на 09:00 (по местному времени, 10:00 по Минску) 12 апреля на парламентских выборах в Венгрии проголосовали 16,89% избирателей. Это значительно выше показателя, зафиксированного на аналогичном этапе предыдущих выборов четыре года назад.
Об этом сообщает «Громадське».
Еще по состоянию на 7 утра явка составляла 3,46% - почти вдвое больше, чем четыре года назад (тогда было 1,8%). По состоянию на 9 утра она достигла 16,89%, что на 6% больше, чем во время прошлых выборов (10,31%).
Ключевые оппоненты - действующий премьер-министр Виктор Орбан и лидер оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадяр - уже проголосовали. Накануне, во время последних предвыборных митингов, они оба выразили уверенность в своей победе.
В то же время Орбан заявил журналистам, что поздравил бы своего соперника в случае его победы.