Выборы в Венгрии стартовали с рекордной явки избирателей 12.04.2026, 12:22

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Фото: Getty Images

Ключевые оппоненты уже проголосовали.

По состоянию на 09:00 (по местному времени, 10:00 по Минску) 12 апреля на парламентских выборах в Венгрии проголосовали 16,89% избирателей. Это значительно выше показателя, зафиксированного на аналогичном этапе предыдущих выборов четыре года назад.

Об этом сообщает «Громадське».

Еще по состоянию на 7 утра явка составляла 3,46% - почти вдвое больше, чем четыре года назад (тогда было 1,8%). По состоянию на 9 утра она достигла 16,89%, что на 6% больше, чем во время прошлых выборов (10,31%).

Ключевые оппоненты - действующий премьер-министр Виктор Орбан и лидер оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадяр - уже проголосовали. Накануне, во время последних предвыборных митингов, они оба выразили уверенность в своей победе.

В то же время Орбан заявил журналистам, что поздравил бы своего соперника в случае его победы.

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