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Мадьяр призвал президента Венгрии уйти в отставку

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  • 13.04.2026, 7:42
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Мадьяр призвал президента Венгрии уйти в отставку
Петер Мадьяр

Будущий премьер анонсировал конституционные реформы.

Лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр призвал президента Венгрии Тамаша Шуйока как можно быстрее предоставить ему мандат на формирование правительства и после этого уйти в отставку.

Об этом сообщает Reuters.

«Я призываю президента Республики без промедлений поручить мне, как лидеру списка партии-победителя, сформировать правительство, а затем уйти в отставку со своей должности», — заявил он.

В то же время Мадьяр обратился к действующему премьер-министру Виктору Орбану с призывом воздержаться от любых шагов, которые могли бы ограничить возможности будущего правительства.

Мадьяр также призвал председателя Верховного суда, генерального прокурора, главу медиаагентства и антимонопольного ведомства уйти в отставку, заявив, что независимые институты Венгрии были захвачены в течение последних 16 лет.

«Имея две трети голосов, позволяющих нам внести поправки в конституцию, мы восстановим систему сдержек и противовесов. Мы присоединимся к Европейской прокуратуре и гарантируем демократическое функционирование нашей страны. Мы никогда больше не позволим никому держать свободную Венгрию в плену или покинуть ее Венгрия снова станет сильным союзником в Европейском cоюзе и НАТО», — подчеркнул он.

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