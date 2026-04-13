В Вилейке угощали пирогом-тортом весом 120 килограммов

В Вилейке угощали пирогом-тортом весом 120 килограммов3
- 13.04.2026, 9:56
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Его приготовили к Пасхе.
На православную Пасху в храме Святого Тихона в Вилейке прихожан и гостей угостили необычным блюдом, сообщают VileykaNews.
Тут испекли пирог весом 120 килограммов.
Не забыли и украсить угощение, разместив на нем целую композицию: ангелы, надписи, даже нашлось место для Земли.
Этой традиции в Вилейке уже 34 года. Каждую Пасху в храме Святого Тихона пекут огромный пирог и угощают им всех желающих.