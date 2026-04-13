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ВСУ атаковали «Северсталь» в Череповце

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  • 13.04.2026, 13:16
  • 5,696
ВСУ атаковали «Северсталь» в Череповце

Прогремели взрывы.

Украинские БПЛА атаковали около полудня промышленную зону «Северстали» в городе Череповец Вологодской области. Как сообщают российские Telegram-каналы, есть попадания.

Местные власти сообщают о прилете трех дронов. Они якобы были сбиты.

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