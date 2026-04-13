ВСУ атаковали «Северсталь» в Череповце

ВСУ атаковали «Северсталь» в Череповце3
- 13.04.2026, 13:16
- 5,696
Прогремели взрывы.
Украинские БПЛА атаковали около полудня промышленную зону «Северстали» в городе Череповец Вологодской области. Как сообщают российские Telegram-каналы, есть попадания.
Местные власти сообщают о прилете трех дронов. Они якобы были сбиты.
БПЛА атаковали промышленные предприятия в Череповце— Сharter97.org (@charter_97) April 13, 2026
По предварительным данным, удары пришлись по заводам «Северсталь» и «ФосАгро»:https://t.co/Izg8d5hGmp pic.twitter.com/eWrsMCVUEl