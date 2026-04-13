ВСУ атаковали «Северсталь» в Череповце 3 13.04.2026, 13:16

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Прогремели взрывы.

Украинские БПЛА атаковали около полудня промышленную зону «Северстали» в городе Череповец Вологодской области. Как сообщают российские Telegram-каналы, есть попадания.

Местные власти сообщают о прилете трех дронов. Они якобы были сбиты.

БПЛА атаковали промышленные предприятия в Череповце



По предварительным данным, удары пришлись по заводам «Северсталь» и «ФосАгро»:https://t.co/Izg8d5hGmp pic.twitter.com/eWrsMCVUEl — Сharter97.org (@charter_97) April 13, 2026

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