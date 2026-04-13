Петр Олещук: Мадьяр сделал интересное заявление 25 13.04.2026, 14:59

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Петр Олещук

Что означает победа проевропейских сил в Венгрии для Украины?

На парламентских выборах в Венгрии победу одерживает партия «Тиса» Петера Мадьяра, которого уже успели поздравить европейские коллеги. Она должна получить 138 мест в парламенте, партия «Фидес» Виктора Орбана — 55 мест.

Что это означает для Украины? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским политологом, профессором Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко Петром Олещуком:

— Для Украины это означает, что есть высокие шансы наконец-то разблокировать очередной пакет санкций против России, а также 90 миллиардов евро кредита от ЕС, что ранее блокировалось Орбаном.

Есть еще пока что не вполне четкая, но перспектива перезагрузки отношений с Венгрией. Если Венгрия до недавних пор была практически самой враждебной по отношению к Украине страной Европейского союза, то сейчас есть шансы ситуацию несколько исправить.

Все понимают, что будет довольно-таки непросто. В любом случае, влияние прошлого будет сохраняться, но у Украины есть все шансы перейти к нормальному конструктивному диалогу, что, собственно говоря, и выразил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в своем заявлении. Многие из представителей ЕС уже оценили эту ситуацию как основу для возвращения Венгрии в полной мере в европейскую семью, стабилизацию ситуации в Европе, и в целом устранение внутренних противоречий в рамках Европейского союза.

Из некоторых дополнительных моментов: Мадьяр сделал интересное заявление о том, что он планирует перезагружать отношения в рамках Вышеградской группы. Опять наполнить эту группу содержанием. Насколько я понял, Мадьяр заявил о том, что его первые визиты будут в Польшу и в Австрию. Он в первую очередь рассчитывает восстановить отношения с Европейским союзом, разблокировать все средства, которые были заморожены из-за позиции Орбана, а во-вторых перезагрузить отношения с непосредственными соседями Венгрии и таким образом восстановить присутствие Венгрии во всех соответствующих институциях.

Подчеркну, что происходящее в Венгрии однозначно является поражением Кремля, учитывая, какие ресурсы они вбухивали в режим Орбана, как они пытались вкладывались и природными ресурсами, и деньгами, и чем угодно. Но это кроме того еще и поражение для Дональда Трампа, который прямо поддерживал Орбана, направлял политиков своей команды к нему, и сам лично многократно высказывался на этот счет. Это довольно-таки серьезный удар по репутации Трампа в контексте того, как к нему прислушиваются в современном мире.

Все указывает на то, что именно активная поддержка со стороны Трампа могла сыграть для Орбана, скорее, отрицательную роль, чем позитивную. Видимо, не очень любят сейчас Трампа в современном мире. Но фактом есть то, что визит Джей Ди Вэнса сразу привел к довольно-таки серьезному проседанию рейтингу Орбана, мобилизации антиорбановского электората.

То есть, наверное, то, что Мадьяр и «Тиса» не просто победили, а победили разгромно, можно связать именно с поддержкой Орбана со стороны Трампа.

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