Трамп назвал возможные сроки новых переговоров с Ираном

Трамп назвал возможные сроки новых переговоров с Ираном5
- 14.04.2026, 20:07
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Они могут пройти уже в ближайшее время.
Новый раунд переговоров США и Ирана может состояться в ближайшие два дня в Пакистане, заявил изданию The New York Post американский президент Дональд Трамп.
В материале говорится, что после недавнего разговора с корреспондентом издания, который был посвящен перспективам будущих переговоров между Вашингтоном и Тегераном, американский лидер перезвонил и сообщил, что «в ближайшие два дня может что-то произойти».
«Мы больше склонны отправиться туда. Это более вероятно. Знаете почему? Потому что фельдмаршал отлично справляется со своей работой», — сказал президент США.
Трамп, как поясняет The New York Post, имел в виду начальника штаба сухопутных войск Пакистана Асима Мунира. Он отметил, что Мунир «потрясающий», поэтому, по словам Трампа, существует наибольшая вероятность, что американская делегация вернется в Пакистан.
«Почему мы должны ехать в какую-то страну, которая не имеет к этому никакого отношения?» — подчеркнул он.
Предыдущий раунд переговоров США и Ирана прошел 11-12 апреля в столице Пакистана — Исламабаде. В ходе них страны не достигли соглашения. Однако позднее вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон добился «значительного прогресса» на переговорах с Тегераном и сейчас «мяч на стороне Ирана».