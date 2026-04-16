Reuters: Россияне массово обращаются к магам и ведьмам 11 16.04.2026, 15:30

2,446

Интерес резко вырос на фоне войны с Украиной.

На фоне затяжного конфликта и экономической нестабильности в России растет интерес к мистике и оккультным практикам. По данным социологов, все больше граждан — включая военных — обращаются к гадалкам, экстрасенсам и «ведьмам» в поисках помощи и психологической поддержки, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Московская эзотерик Наталья Малиновская отмечает приток новых клиентов, среди которых — участники боевых действий на востоке Украины. По ее словам, многие из них беспокоятся о личной жизни и просят провести ритуалы «на верность» или защиту. Однако проводить обряды на фронте невозможно — только во время отпусков.

Согласно опросам около 85% россиян хотя бы раз прибегали к магическим практикам. Почти половина верит в существование людей со сверхспособностями — против менее трети в 2019 году. Социологи связывают рост интереса к мистике с тревожностью, вызванной геополитической ситуацией и военными угрозами.

Это отражается и на потребительском рынке. Продажи амулетов, хрустальных шаров и оберегов за последний год резко выросли. В специализированных магазинах отмечают высокий спрос на «защитные» камни, такие как черный обсидиан.

Популярность набирают и тематические заведения: бары с гаданиями на таро и «магической» атмосферой привлекают посетителей, ищущих ответы или утешение.

Однако рост интереса к оккультизму вызывает критику. Русская православная церковь выступает против подобных практик, называя их «дьявольской силой». Законодатели также предлагают запретить рекламу эзотерических услуг, опасаясь мошенничества и эксплуатации уязвимых граждан.

Несмотря на это, спрос на мистику продолжает расти, становясь для многих способом справиться с неопределенностью и стрессом.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com