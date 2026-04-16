закрыть
22 июля 2026, среда, 15:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Reuters: Россияне массово обращаются к магам и ведьмам

11
  • 16.04.2026, 15:30
  • 2,446
Reuters: Россияне массово обращаются к магам и ведьмам

Интерес резко вырос на фоне войны с Украиной.

На фоне затяжного конфликта и экономической нестабильности в России растет интерес к мистике и оккультным практикам. По данным социологов, все больше граждан — включая военных — обращаются к гадалкам, экстрасенсам и «ведьмам» в поисках помощи и психологической поддержки, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Московская эзотерик Наталья Малиновская отмечает приток новых клиентов, среди которых — участники боевых действий на востоке Украины. По ее словам, многие из них беспокоятся о личной жизни и просят провести ритуалы «на верность» или защиту. Однако проводить обряды на фронте невозможно — только во время отпусков.

Согласно опросам около 85% россиян хотя бы раз прибегали к магическим практикам. Почти половина верит в существование людей со сверхспособностями — против менее трети в 2019 году. Социологи связывают рост интереса к мистике с тревожностью, вызванной геополитической ситуацией и военными угрозами.

Это отражается и на потребительском рынке. Продажи амулетов, хрустальных шаров и оберегов за последний год резко выросли. В специализированных магазинах отмечают высокий спрос на «защитные» камни, такие как черный обсидиан.

Популярность набирают и тематические заведения: бары с гаданиями на таро и «магической» атмосферой привлекают посетителей, ищущих ответы или утешение.

Однако рост интереса к оккультизму вызывает критику. Русская православная церковь выступает против подобных практик, называя их «дьявольской силой». Законодатели также предлагают запретить рекламу эзотерических услуг, опасаясь мошенничества и эксплуатации уязвимых граждан.

Несмотря на это, спрос на мистику продолжает расти, становясь для многих способом справиться с неопределенностью и стрессом.

Написать комментарий 11

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эта поездка может изменить настроения в США
Эта поездка может изменить настроения в США Остап Ярыш
Где два казака, там три атамана
Где два казака, там три атамана Николай Статкевич
У последней черты
У последней черты Ирина Халип
Есть хорошие новости из-за океана
Есть хорошие новости из-за океана Юрий Федоренко