Польский суд встал на сторону семьи белорусских политзаключенных

Польский суд встал на сторону семьи белорусских политзаключенных5
- 16.04.2026, 15:43
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Их хотели выслать в Германию.
Семья белорусских экс-политзаключенных не будет выслана из Польши в рамках Дублинской процедуры. 16 апреля Воеводский административный суд в Варшаве отменил решение о передаче Андрея и Веры Мамойко в Германию, сообщает инициатива «Партизанка».
Это означает, что Польша берет на себя ответственность за рассмотрение их дела о предоставлении международной защиты. Обжалованием занималась Анна Матиевская.
На заседании присутствовала глава делегации Европарламента по связям с Беларусью, евродепутат от партии «Право и Справедливость» Малгожата Госевска, которая активно защищает белорусов, оказавшихся в сложной ситуации.