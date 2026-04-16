закрыть
22 июля 2026, среда, 15:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Польский суд встал на сторону семьи белорусских политзаключенных

5
  • 16.04.2026, 15:43
  • 5,600
Польский суд встал на сторону семьи белорусских политзаключенных

Их хотели выслать в Германию.

Семья белорусских экс-политзаключенных не будет выслана из Польши в рамках Дублинской процедуры. 16 апреля Воеводский административный суд в Варшаве отменил решение о передаче Андрея и Веры Мамойко в Германию, сообщает инициатива «Партизанка».

Это означает, что Польша берет на себя ответственность за рассмотрение их дела о предоставлении международной защиты. Обжалованием занималась Анна Матиевская.

На заседании присутствовала глава делегации Европарламента по связям с Беларусью, евродепутат от партии «Право и Справедливость» Малгожата Госевска, которая активно защищает белорусов, оказавшихся в сложной ситуации.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эта поездка может изменить настроения в США
Эта поездка может изменить настроения в США Остап Ярыш
Где два казака, там три атамана
Где два казака, там три атамана Николай Статкевич
У последней черты
У последней черты Ирина Халип
Есть хорошие новости из-за океана
Есть хорошие новости из-за океана Юрий Федоренко