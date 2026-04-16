Борислав Береза: Путин сейчас параноит и боится заговора 7 16.04.2026, 19:40

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Борислав Береза

Система начала пожирать даже самых лояльных.

Блогер Виктория Боня и актер Иван Охлобыстин, которые еще недавно оставались частью лояльного Кремлю публичного поля, начали открыто возмущаться из-за блокировок интернета и усиления контроля.

Почему именно сейчас даже известные провластные блогеры и Z-персоны, которые долго работали на Кремль, начали открыто роптать против Путина и его политики?

Такой вопрос сайт Charter97.org задал украинскому политическому деятелю, экс-депутату Верховной Рады Бориславу Березе:

— Смотрите, тут очень интересный момент. Начнем с того, что публично Путина они не называют. Это напоминает историю про Волан-де-Морта из «Гарри Поттера», о котором все знали, все понимали, кто он, но называть его фамилию или имя не рисковали. Причина — в очень большой опасности для каждого из них. Эти люди четко увидели, что кем бы ты ни был, какую бы позицию в социальной лестнице ни занимал, в случае если ты открываешь рот, ты можешь исчезнуть. По-хорошему — из медиаполя, по-плохому — из жизни. Поэтому они не хотят рисковать.

А почему они ропщут? Все очень просто. Они испытывают сильнейший дискомфорт. Они столкнулись с тем, о чем забыли. Когда они кричали, что хотят в Советский Союз 2.0, они думали, что это СССР, где есть интернет, свобода, Instagram, Facebook, где спокойно можно пользоваться хорошими автомобилями. А им предлагают классический совок: с ограничением прав и свобод, с четким контролем информационного поля, с отсутствием интернета, чего, кстати, в Советском Союзе у них и не было. Более того, не только потому, что его тогда не существовало вообще, а еще и по той причине, что тогда даже радиочастоты глушились, чтобы люди не слушали так называемые западные голоса. И вот сейчас их откатывают в этот период.

Но они забывают еще про один момент. У власти нет желания останавливаться, откатывая Советский Союз в 80-е. 1937 год очень нравится ФСБшникам и выходцам из КГБ. Именно поэтому сейчас идет откат дальше и дальше.

Российские звезды, звездочки, лидеры общественного мнения, публичные блогеры вдруг столкнулись с тем, что они, во-первых, теряют деньги, потому что Instagram и социальные медиа давали возможность зарабатывать. Они столкнулись с тем, что не могут заказать обычное «Яндекс.Такси» или еду, потому что нет мобильного интернета. Они не могут посмотреть, куда идти, а своих городов они не знают. Они все понаехавшие.

Столкнувшись с этим, они вдруг поняли, что жизнь в золотой клетке не очень комфортна, потому что могут не кормить вовремя. И вот тут они начинают роптать. Но не на Путина, а на какого-то неизвестного дядю, который все это закрутил. И хочется их спросить: ну вы же хотели гойду и движуху? Вы же поддержали все это? Вы же, когда избирали эту плешивую моль, которая взяла себе в услужение таракана из Беларуси, вы же за это проголосовали? И когда они напали вместе, Путин и Лукашенко, на Украину, вы же своим или молчанием, или Z-ликованием поддерживали?

Хочется тогда вспомнить украинскую поговорку, которая звучит так: «Видели глаза, что покупали? Теперь ешьте, не обляпайтесь». Единственный их протест — это не протест против каких-то ограничений, которые вводит власть, а протест против собственного дискомфорта.

И недавно в российских социальных медиа был видеосюжет о том, что даже депутаты, которые голосовали за эти ограничения, пользуются VPN. Это говорит только о том, что все они — марионетки режима, подчиняющиеся воле Путина молча. И возмущение у них только одно: что им лично не очень комфортно, а про все остальное они готовы не думать.

— Может ли это недовольство перерасти в более широкий протест — среди элит и обычных россиян?

— Я не верю в протесты россиян. Не верю, потому что видел, куда приводили предыдущие протесты. Я понимаю, что единственное, к чему это может действительно привести, — это недовольство элит и раскол внутри российских политических элит, который действительно может привести к изменению власти.

Это когда те люди, которых заставляют сейчас «расчехлиться» на войну, как это называется у большого бизнеса, те люди, которые устали испытывать ограничения и устали уже от войны, те люди, которые хотят на свои виллы на озере Комо или в Монако, те люди, которые хоть и зарабатывают деньги в России, но не могут ни на что их потратить, потому что вынуждены смириться с тем, что за ними следят и в любой момент их могут обнулить, а их капиталы поделить между собой другие участники политической или бизнес-кремлевской тусовки. Эти люди начинают роптать и недовольны.

И вот как раз они, которые в большинстве сейчас ориентируются на того же Кириенко, окружение которого сейчас тоже под ударом, вот они как раз и могут сейчас создать такую угрозу.

Приведет ли это к отстранению Путина от власти? Ну, слушайте, были же истории, был же в истории Советского Союза и Хрущев, была история Сталина, который подыхал в луже мочи, которому никто не хотел помогать, все стояли и смотрели. Был Берия, который думал, что перехватит власть и образы правления, а вместо этого оказался в камере, а потом получил свои 9 граммов свинца.

Поэтому российская и советская история знают и табакерки, и желтые шарфы. Да, может быть все что угодно, но то, что Путин сейчас параноит, боится заговора и, кстати, между прочим, одна из причин отключения всего, что есть, — медиа, интернет-сетей и мобильной связи — связана именно с паранойей Путина, говорит только об одном: угрозу он такую видит. Реализуется ли она? Посмотрим. Но мы же все помним, что русский бунт — он абсолютно абсурдный и дикий.

Поэтому могут, как всегда, как писал когда-то Щедрин, что «выйдут крепостные перед домом барина, встанут на колени, стоят и молчат, ведь понимают, шельмицы, что бунтуют, а все одно стоят и молчат». Поэтому я не очень верю в бунт, но верю в заговор элит, который может к чему-то привести.

— Зачем еще Кремлю идти на такие непопулярные меры, как отключения интернета, и решится ли Путин на дальнейшее ужесточение?

— После того, как Израиль с помощью видеокамер и мобильного интернета уничтожил практически всю верхушку Ирана, Путин и запретил эти процессы. Он испугался. Он реально испугался за себя. Это первое.

Второе: традиционно социальные медиа пытаются ужать или ограничить, когда контролируют информационные потоки перед какими-то событиями. Например, перед тотальной мобилизацией. Для того чтобы уменьшить возможность возмущения или каких-то протестов. Ну и плюс — чтобы люди не могли информировать друг друга.

Ну и третье, самое главное, — причина в том, что это попытка взять под контроль все общество и моделировать его по своему желанию через те каналы и ресурсы, которые остаются. Например, мессенджер Max или еще что-то.

Ну и заодно, загнав всех в мессенджер Max, а это идея фикс сегодня у Кремля, следить за всеми, как в романах Оруэлла. Потому что большой брат хочет следить за тобой.

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