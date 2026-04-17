Стало известно, кто тот иностранец, которого обвиняют в убийстве жены в Добруше 17.04.2026, 16:28

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Все произошло еще в октябре 2025 года.

В Добруше случилась трагедия, которая не укладывается в голове: по данным следствия, мужчина убил беременную жену, ранил ножом несовершеннолетнего пасынка и изнасиловал падчерицу возле трупа супруги. Все произошло еще в октябре 2025 года, однако известно об этом стало только полгода спустя, когда прокуратура сообщила, что направила дело в суд. «Зеркало» рассказывает, что известно об этой семье.

В официальном сообщении прокуратура говорит, что мужчина не был белорусом, называя его «иностранец». Пользователей соцсетей заинтересовало, откуда он. Одна из участниц обсуждения поделилась, что знакома с этой историей. По ее словам, это была многодетная семья из Украины, которая бежала от войны. «Всем городом им помогали, а оказалось вот так все…» — отметила она.

«Угрожал физической расправой» еще за пять лет до трагедии

«Зеркало» проверило эту информацию и нашло семью. Их биографические данные совпали с информацией прокуратуры, а визуальные детали — с фотографией с места преступления. Мы не называем их настоящие имена по этическим соображениям и для защиты детей.

Ольга и Антон (имена изменены) родом из Донецкой области. Ольга в соцсетях указывала своим родным городом Соледар и Бахмут, Антон — Донецк, Соледар и Бахмут.

У Ольги было четверо детей от прошлого брака — три сына и дочь. В 2018 году она оформила развод с их отцом и подала на алименты. В мае 2019 года Ольга вышла замуж за Антона, брак зарегистрировали в Соледаре. В официальных базах сохранились записи о том, что в прошлом Антон был судим, в том числе за разбой, некоторое время находился в розыске.

У пары родилось двое детей. Однако летом 2020 года отношения разладились. В сентябре мужчина устроил семейную ссору, «высказывался нецензурной бранью в адрес своей жены и угрожал ей физической расправой», говорится в одном из судебных документов. Ольга обратилась в полицию, дело дошло до суда, Антона оштрафовали.

Параллельно женщина обратилась в суд, чтобы оформить алименты на их общих детей — и ее запрос поддержали. В судебном документе говорится, что супружеские отношения фактически были прекращены из-за «постоянных ссор и разных взглядов на семейную жизнь».

«Ехали абсолютно в никуда»

Но похоже, история пары на этом не закончилась. После этого они совместно купили дом, вероятно, в семье появился еще один ребенок. В 2022—2023 годах Бахмут был полностью разрушен в ходе боев во время российского вторжения в Украину и оккупирован. С января 2023 года Соледар также оказался под оккупацией, город называли «самой горячей точкой войны» на тот момент.

Ольга и Антон решили переехать в Беларусь.

— Схватить всех в охапку и бежать в укрытие не так легко. Мы сначала, да, хотели остаться, а потом — ну нет, рисковать детьми — это как-то чересчур. Ехали абсолютно в никуда, — признавалась Ольга в сюжете беларусского госканала, который вышел летом 2023 года.

Сперва большая семья находилась в пункте временного размещения, после переехала в Добруш. В интервью Ольга рассказывала, что в Беларуси ей нравится.

В сюжете говорилось, что семье помогли с поиском работы. Чем Антон занимался в Беларуси — неизвестно. На одном из сайтов, посвященных поиску вакансий, сохранилось резюме Ольги, опубликованное в 2024 году. Она писала, что в прошлом отучилась на повара, но готова «рассмотреть любые варианты» в Минске. Женщина также указывала, что не замужем и имеет беларусское гражданство (сложно сказать, было ли это правдой).

«Оказались в трудной жизненной ситуации»

Летом 2025 года семья Ольги и Антона получила материальную помощь, которую собирали при участии Добрушской комиссии по делам несовершеннолетних, Белoрусского общества Красного Креста и неравнодушных белoрусов. Местное издание в публикации об этом отмечало, что «наиболее активными были медики, работники отрасли культуры, образования». Судя по фото, Ольге вручили микроволновую печь.

В той же публикации говорилось, что некоторые из получивших помощь семей попали в поле зрения комиссии по делам несовершеннолетних, «потому что оказались в трудной жизненной ситуации».

Трагедия случилась уже через три месяца — в октябре 2025 года. Как утверждает следствие, пьяный Антон убил Ольгу, которая на тот момент была беременна. Один из сыновей пытался ее защитить — и получил ножевые ранения. К счастью, мальчик смог спастись. После этого мужчина, «прибегая к демонстрации ножа, совершил возле трупа убитой им супруги действия сексуального характера в отношении падчерицы, после чего изнасиловал ее».

Антона задержал ОМОН, под стражей он ждет суда по целому списку статей. Мужчину лишили родительских прав на троих его детей. Всех детей сперва забрали в больницу, после направили в территориальный социально-педагогический центр. Впоследствии их определили в приемную семью.

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