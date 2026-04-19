Reuters: Европейцы опасаются, что США могут заключить «поверхностную» сделку с Ираном 5 19.04.2026, 18:30

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«Неопытная» американская переговорная команда настаивает на заключении быстрого рамочного соглашения с Ираном.

Европейские страны опасаются, что США могут заключить «поверхностную» сделку с Ираном, которая не приведет к решению глубинных проблем. Об этом пишет Reuters в воскресенье, 19 апреля, ссылаясь на дипломатов, которые ранее вели переговоры с Тегераном.

По словам собеседников, европейцы обеспокоены, что «неопытная» американская переговорная команда настаивает на заключении быстрого рамочного соглашения с Ираном по ядерной программе и отмене санкций, а затем будет вести технически сложные переговоры.

«Проблема не в том, что соглашения не будет. Проблема в том, что будет заключено плохое предварительное соглашение, которое повлечет бесконечные дальнейшие проблемы», — отметил высокопоставленный европейский дипломат.

В то же время в Белом доме отвергли критику и заявили, что президент США Дональд Трамп согласится на такое соглашение, которое «ставит Америку на первое место».

«Президент Трамп имеет проверенный опыт заключения выгодных сделок от имени Соединенных Штатов и американского народа, и он согласится только на ту сделку, которая ставит Америку на первое место», — отметила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

По словам собеседников Reuters, ядерная составляющая остается самой противоречивой в соглашении. Как отметил один из европейских дипломатов, «американцы считают, что вы соглашаетесь на три-четыре пункта в пятистраничном документе, и на этом все, но в ядерном вопросе каждая статья открывает двери для еще десятка споров».

«На это (переговоры с Ираном — ред.) ушло 12 лет и огромная техническая работа. Разве кто-то серьезно считает, что это можно сделать за 21 час?» — отметила дипломат Федерика Могерини, которая координировала переговоры с 2013 до 2015 года.

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