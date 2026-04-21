Жители российского села попросили Папу Римского помочь отремонтировать дорогу 16 21.04.2026, 18:35

Местные власти бездействуют.

Жители села Борискино Чишминского района Башкортостана написали письмо Папе Римскому с просьбой помочь в ремонте разбитой дороги из-за бездействия местных властей, передает The Moscow Times.

«Куда только мы не обращались: в центр управления республикой, непосредственно к [главе района] Ришату Анисовичу [Мансурову], результатов ноль — одни отписки. Дорога в убитом состоянии… На протяжении 10 лет в деревне и по направлению к ней не проводится никаких ремонтных работ. Мы устали от обещаний, от ежедневных поломок машин», — заявил один из подписантов.

Жители отметили, что на указанной дороге автомобили регулярно застревают в грязи, проезд скорой помощи становится невозможным, а школьный автобус рискует свалиться в овраг. По их словам, также в селе «частично отсутствует освещение», а ранее был сломан колодец, который они отремонтировали сами за счет собственных средств. «Район нам не оказывает никакой поддержки. Причем глава района у нас уже 6 лет. За это время он ни разу не приехал в село, не посмотрел на проблемы», — пожаловались жители. Они добавили, что «вся надежда остается только на Папу Римского».

Борискино находится в 18 км от ближайшей железнодорожной станции Юматово и в 41 км от райцентра Чишмы. В селе проживают около 100 человек.

Это уже не первый случай обращения к Папе Римскому в Башкортостане. В 2019 году дольщики уфимского ЖК «Лимонарий» также написали понтифику после того, как застройщик предложил им «жаловаться хоть Папе». После огласки история получила широкий резонанс, а строительство домов в итоге завершили.

