Трамп: США использовали перемирие с Ираном для перевооружения

Трамп: США использовали перемирие с Ираном для перевооружения5
- 21.04.2026, 18:57
- 3,166
По его словам, теперь американцы сильнее, чем до начала операции.
США использовали перемирие с Ираном для перевооружения, и теперь они сильнее, чем до начала операции. Об этом заявил президент Дональд Трамп в интервью телеканалу CNBC.
«Прекращение огня, что, я думаю, было [хорошей идеей], потому что мы полностью перевооружились. У нас так много боеприпасов, у нас так много всего, что мы стали намного мощнее, чем были четыре или пять недель назад. Поэтому мы использовали это для пополнения запасов», — сказал Трамп.
По его словам, они должны в итоге заключить «отличную сделку», так как у Ирана нет выбора. США уничтожили иранский военно-морской флот, военно-воздушные силы и лидеров, отметил американский президент.
Американские военные «готовы бомбить Иран», если соглашение не будет подписано к установленному сроку прекращения огня. Трамп добавил, что не хочет продлевать перемирие.