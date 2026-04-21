24 апреля 2026, пятница, 0:07
Трамп: США использовали перемирие с Ираном для перевооружения

5
  • 21.04.2026, 18:57
  • 3,166
По его словам, теперь американцы сильнее, чем до начала операции.

США использовали перемирие с Ираном для перевооружения, и теперь они сильнее, чем до начала операции. Об этом заявил президент Дональд Трамп в интервью телеканалу CNBC.

«Прекращение огня, что, я думаю, было [хорошей идеей], потому что мы полностью перевооружились. У нас так много боеприпасов, у нас так много всего, что мы стали намного мощнее, чем были четыре или пять недель назад. Поэтому мы использовали это для пополнения запасов», — сказал Трамп.

По его словам, они должны в итоге заключить «отличную сделку», так как у Ирана нет выбора. США уничтожили иранский военно-морской флот, военно-воздушные силы и лидеров, отметил американский президент.

Американские военные «готовы бомбить Иран», если соглашение не будет подписано к установленному сроку прекращения огня. Трамп добавил, что не хочет продлевать перемирие.

