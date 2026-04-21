Дым от горящего НПЗ в Туапсе растянулся на 300 км и достиг Ставрополя

Дым от горящего НПЗ в Туапсе растянулся на 300 км и достиг Ставрополя17
- 21.04.2026, 20:47
Видео.
В сети появились кадры, на которых видно, что облако дыма от горящего НПЗ в Туапсе простирается более чем на 300 км и достигло Ставрополя.
Спутниковый снимок NASA Worldview от 21 апреля зафиксировал масштабное задымление от резервуаров с нефтью.
По данным «Радио Свобода», шлейф дыма простирается более чем на 300 километров и дошел до Ставрополя.
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе продолжается уже несколько дней.
Возгорание произошло после серии атак в ночь на 19 апреля: украинские дроны дважды в течение недели наносили удары по НПЗ, а также по порту Туапсе.
Власти Кубани подтвердили падение обломков беспилотника вблизи морского порта в Ейске, однако отрицают факт возгорания.