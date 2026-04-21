Дым от горящего НПЗ в Туапсе растянулся на 300 км и достиг Ставрополя 17 21.04.2026, 20:47

Видео.

В сети появились кадры, на которых видно, что облако дыма от горящего НПЗ в Туапсе простирается более чем на 300 км и достигло Ставрополя.

Спутниковый снимок NASA Worldview от 21 апреля зафиксировал масштабное задымление от резервуаров с нефтью.

По данным «Радио Свобода», шлейф дыма простирается более чем на 300 километров и дошел до Ставрополя.

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе продолжается уже несколько дней.

Возгорание произошло после серии атак в ночь на 19 апреля: украинские дроны дважды в течение недели наносили удары по НПЗ, а также по порту Туапсе.

Власти Кубани подтвердили падение обломков беспилотника вблизи морского порта в Ейске, однако отрицают факт возгорания.

